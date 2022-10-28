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繽紛球場亮相！國際設計師為林口仁愛籃球場增添藝術風采

▲▼ 林口區公所與在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾老師合作，進行區內兩處籃球場改造 。（圖／林口區公所提供）

▲▼ 林口區公所與在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾老師合作，進行區內兩處籃球場改造 。（圖／林口區公所提供）

記者戴上容／新北報導

繽紛籃球場初亮相啦！林口仁愛籃球場前陣子進行球場改善完工後，在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾開始進場彩繪，再經過討論後將彩繪位置選定在籃球場中央跳球區及2處禁區，且採現場即興創作方式，球面上的繽紛色彩讓路過民眾直呼太特別了！十分期待籃球場開放使用。

林口區的年輕族群十分龐大，西林及仁愛籃球場一直都是民眾喜愛的場地，是林口民眾於休閒時間經常聚集打球的地方，長年使用率高、籃框損壞且壓克力球場也多處龜裂，經在地里長王國華仁愛里劉鴻橋里長建議改善後開始規劃設計，並由新北市政府民政局及蔡淑君議員補助改善經費，在規劃設計初期也由蔡淑君議員引薦彭雄渾老師與林口區公所合作改造籃球場。

▲▼ 林口區公所與在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾老師合作，進行區內兩處籃球場改造 。（圖／林口區公所提供）

彭雄渾老師表示，此次創作的理念為「陽光、熱情、有活力」，除了是自己一直以來創作的創作風格外，也貼合了籃球場給大家帶來的風格，在確定要與林口區公所合作一起改造籃球場後，公所也多次前往工作室，共同商討藝術作品呈現方式及使用位置等細部事項。

原本選定藝術作品呈現位置為籃球場中央跳球區，在經過實地多次場勘及自身創作經驗後，為了讓作品的呈現更完整，決定加碼多繪製2處禁區，而球場專用的壓克力漆一般並沒有這麼多豐富的顏色可選擇，也是特別訂製了精選的顏色。

▲▼ 林口區公所與在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾老師合作，進行區內兩處籃球場改造 。（圖／林口區公所提供）

新北市林口區公所經建課長鄭舒文表示，林口西林及仁愛兩處球場使用率一直都十分高，而西林籃球場在以前使用上就常接到民眾反映地面會出現裂縫，在修繕之後沒多久又出現一樣的事情，因此便決定透過這次的改善工程進行更深入的調查，在發現內部結構問題後調整了整體球場的配置設置伸縮縫，希望之後能大大改善問題，也將籃球柱改成活動式球架，籃板採強化玻璃，籃框結構與籃板分離，減低使用耗損，採活動式球架讓未來場地的運用更具多元彈性。

▲▼ 林口區公所與在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾老師合作，進行區內兩處籃球場改造 。（圖／林口區公所提供）

新北市林口區長藍品畯表示，林口是個很年輕有活力的城市，十分感謝彭雄渾老師豪邁答應無償與公所合作推動這個案子，為這兩處籃球場增添藝術的風采，還未完工就已十分吸睛，讓人經過都不自覺得停下腳步多看幾眼，仁愛籃球場今(27)日就會完成畫作，不日將可開放民眾使用，而彭老師也將繼續為下一個西林籃球場增添不一樣的風姿，敬請期待。

▲▼ 林口區公所與在地知名國際品牌首席設計師彭雄渾老師合作，進行區內兩處籃球場改造 。（圖／林口區公所提供）

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