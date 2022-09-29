淨空老和尚圓寂「大愛精神留典範」　 讚頌大典總統頒褒揚令　

▲淨空老和圓寂傳供讚頌大典於29日上午在林口體育館舉行；大典恭請九 大長老主法，三十六位諸山長老傳供 。（圖／中國佛教會提供，下同）

記者陳崑福／新北市報導

淨空老和尚日前圓寂，享壽96歲，圓寂傳供讚頌大典於今（29）日上午在林口體育館舉行，有5000多位信眾到場參與，線上直播有12萬人觀禮，場面穆莊嚴、圓滿功德。

「淨宗一代尊宿 淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典」由淨空老和尚圓寂讚頌會主辦，華藏淨宗學會、華藏淨宗弘化基金會承辦。

▲▼徐國勇部長代表總統及中央機關首長行讚頌禮、淨耀大和尚代表中國佛教會呈「褒揚狀」。

大典由中國佛教會理事長淨耀大和尚與大高雄佛教會常務理事悟元大和尚、大台南佛教會理事長 明光大和尚、世界佛教華僧會 心茂大和尚、大高雄佛教會理事長悟豪大和尚、佛光山寺退居方丈 心培大和尚、法鼓山退居方丈 果東大和尚、金門縣佛教會理事長 性海大和尚、新北市佛教會 如乘大和尚等九大和尚主法，並依次讚揚稱頌淨空老和尚的功德，演說佛法要義。

會中由內政部部長徐國勇先生代表總統府頒發「褒揚令」，以讚揚老和尚愛國衛教的重大貢獻。國民黨主席朱立倫先生頒贈「華夏一等獎章」，以緬懷老和尚宣揚神聖倫理道德、宣揚佛陀教育真義的勳績。淨耀長老代表中國佛教會呈「褒揚狀」，以表彰老和尚一生利濟眾生的無私貢獻。

中佛會理事長淨耀法師受邀擔任讚頌會主任委員，偕同全台各縣市佛教會理事長，台灣佛教界北、中、南四大法派代表暨教界文化、教育、慈善等諸山雲集，至誠爇一瓣心香，恭送老和尚法駕西遊。

淨空老和尚俗名徐業鴻，1927年生於安徽省廬江縣金牛鎮。1949年旅居臺灣。1959於臺北臨濟寺剃度，法名覺淨，字淨空。1961年於基隆海會寺受三壇大戒。

老和尚生前熱心公益，賑災興學，並效法佛陀，長年講經不輟，所住止處往往設置攝影棚，率先以網路與衛視教學，法音普及全球；廣弘各宗經論；「普令眾生破迷啟悟、離苦得樂」是淨空老和尚生命的真實意義。他堪稱落實了愛心遍法界，善意滿人間，不忍眾生苦、不忍聖教衰的大乘菩薩行者。

內政部長徐國勇表示，今天除了代表內政部，最重要的是，總統指派他和鄭文燦市長也代表總統向老和尚致上最高的敬意。

淨耀法師受邀擔任讚頌會主任委員，偕同全台各縣市佛教會理事長，台灣佛教界北、中、南四大法派代表暨教界文化、教育、慈善等諸山雲集，至誠爇一瓣心香，恭送老和尚法駕西遊。

淨耀法師指出，老和尚窮畢生之力，不但弘法利益眾生，轉變眾多有緣人的惡念變善念，而且一直強調人家喜歡我就給，所以他一生當中奉行的是「捨」的精神；而淨空老和更希望世界和平、兩岸和諧、人民安樂。