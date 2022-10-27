公廁衛生紙架驚見「八隻長腳」！他嚇爛：這屁股還擦不擦？

▲超巨大的「喇牙」（白額高腳蛛）躲在滾筒衛生紙架裡。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

圖文／CTWANT

一名男網友日前在公廁上廁所，準備要抽衛生紙擦屁股時，竟發現滾筒衛生紙內竟藏了一隻超巨大的「喇牙」（白額高腳蛛），讓他嚇得表示「看來我直接穿褲子走掉好了」。

一名男網友在《路上觀察學院》發文表示，自己在公廁蹲完後，準備要抽取衛生紙擦屁股時，發現滾桶衛生紙的架子裡竟有一隻細長的「喇牙」（白額高腳蛛），從照片看來大小有一隻手掌大，看起來相當可怕，讓原PO直呼「看來我直接穿褲子走掉好了」。

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照片曝光後，網有紛紛留言「我根本褲子還沒穿好就哭著跑走」、「以後在公廁看到不透明的衛生紙捲盒會有陰影了」、「怎麼辦？以後我拉衞生紙卷時會想到這個畫面！」、「要是我上廁所途中看到怎麼辦，我會死會死啊啊啊！」、「下次看到衛生紙桶是白色不透明的會害怕喔」、「這衛生紙直接廢掉」。

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