老公要她請特休幫忙「祭祖」！人妻氣炸：到底是誰的祖先

▲有白目丈夫把自家的祭祖工作，順理成章「外包」給自己老婆，結果慘遭砲轟，最後道歉收場。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很多女性都感嘆，結婚後很多重要的節日，常必須「身不由己」的配合夫家規矩，但老公這樣做法，不管已婚或未婚女性，妳能接受嗎？一名女網友表示，近日婆家因逢長輩要做忌拜拜，婆婆沒出聲，但老公卻自以為聰明地，擅自貼心的問自己媽媽，「要不要叫媳婦請假幫忙？」還企圖要她請特休，就只為了要幫忙祭拜祖先，讓這名人妻氣炸回嗆丈夫，「這不是你的祖先嗎？」

一名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」臉書專頁發文抱怨自己老公，因為婆家的阿公要做忌，需要祭拜祖先，「我婆婆沒有叫我請假，是我老公早上ㄍㄟ熬，跟我婆婆說要不要叫我請假幫忙，然後他晚上跟我說他早上這樣跟媽媽說，讓我很不爽。」

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原PO聽到老公這樣說，整個人瞬間爆氣回嗆，「那你自己怎麼不請假，特休比我還多耶，而且為什麼還有這種觀念，重點這不是你的祖先嗎？而且我的特休才剛有3天，我要留著做試管，你不要給我隨便亂安排事情！」原PO表示，她剛轉職滿半年，獲得的3天特休非常珍貴，目前是打算先取卵凍卵，等特休多一點再繼續療程。

看到這名人妻的怒吼，網友紛紛回應，「請假只為了要拜拜？請假薪水可以向他請款嗎？」、「有這種老公，妳確定還要做試管生小孩嗎？」、「有一件事真的搞不懂，長輩去世的時候花了幾十萬超度法事讓他去極樂世界，但又希望他每年都要回來家裡吃幾頓飯！是希望祂早日去極樂世界？還是希望祂陰魂不散啊？」

原PO後來也上網來更新最新的狀況，提到老公這位「豬隊友」後來已經跟她道歉，並且去好好面壁思過了。

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