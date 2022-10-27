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男友「被詐騙」竟是約炮出事　妹子看對話傻了：被綠都不知道

6年男友警局報案「被詐騙遊戲」竟是約炮出事　妹子看對話傻了：被綠都不知道

▲女網友發現男友被約炮詐騙集團騙，內心十分兩難。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

你會怎麼做？一名女網友透露，交往6年的男友最近對自己坦承遇到「約炮詐騙」，誠懇道歉希望她原諒。不過，她看完對話截圖後相當兩難，猶豫該不該分手。

原PO在Dcard「感情板」提到，和男友交往近6年，感情一直很穩定，沒有因為時間長而變淡，也都信任尊重對方，不會互相看手機，要和異性朋友出門也只要報備一下就好。殊不知就在前幾天，小倆口一起慶祝她的生日，之後卻被詐騙集團迷得團團轉。

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原PO指出，男友後來到警察局報案，聲稱被詐騙遊戲裝備，由於不是第一次發生，當下她選擇相信，而且男友還說身體不舒服，她還特地見面安慰，那時都沒有什麼異常。直到昨（26日），男友才坦承是被約炮詐騙集團騙，一開始不敢說實話，是怕她難過和生氣，接著PO出截圖對話。

男友被詐騙集團騙錢。（圖／翻攝自Dcard）

▲男友遭詐財LINE截圖。（圖／翻攝自Dcard）

可以看到，聊天內容十分曖昧，詐騙集團開條件，要求儲值、入群、註冊，才能約時間，男友還傻傻相信，還問：「等不及跟我一起睡覺了嗎？」結果點的連結網頁顯示涉及詐騙，當時還沒有察覺，竟乖乖匯款，就這樣被騙了。

原PO看完後傻了，「這麼明顯的詐騙他相信了，居然還打算要帶人回租屋處」，雖然是詐騙集團，不可能真的實現，但男友的舉動已經傷害她了，「如果這不是詐騙集團，我是不是被綠了都不知道，還要去那個他睡過別人的床一起睡覺」。

男友坦言很愧疚，誠懇地道歉，保證沒有下次，希望不要分手。原PO不知道該如何決定，理智告訴她應該分手，情感告訴她這是6年的感情，兩邊思緒不斷拉扯，遲遲難以做出選擇，讓她覺得好無助。

貼文曝光後，網友紛紛留言建議，「現在不分，浪費的是妳的一輩子」、「分，有一就有二」、「這…妳還想要？」、「一定要分，他看起來癢超久有夠熟練」、「妳有多少個6年可以被欺騙？理智拿出來～真的不要了，他當下根本沒有想過妳，妳把他放心上幹嘛」。

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