16名大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊　3天2夜費用曝光

▲上海16名大媽為過戲癮，包劇組翻拍《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自上觀新聞）

圖文／CTWANT

電視劇《後宮甄嬛傳》播出後深受許多人喜愛，即使已經播畢11年，仍受到廣泛討論。近日中國上海有16名大媽，為了過戲癮，專程搭巴士到浙江金華橫店影視城，包劇組翻拍微電影《甄嬛傳》，引發外界關注。

根據《上觀新聞》報導，翻拍策劃者彭先生曾從事網際網路行業，因為媽媽熱愛跳民族舞，看電視時喜歡模仿，退休後覺得生活無聊，提不起勁，身邊也有一群境遇相同的人，為了打發時間曾一起外出旅遊，但跟團不太自在。恰巧，他有個旅遊業的朋友，2人合夥開公司，推出新的產品，帶這些老人到橫店旅遊，翻拍他們喜歡的影視劇。

16名阿姨在9月7日坐車到橫店影視城，準備拍攝《甄嬛傳》，他們平均年齡62歲，最大的70多歲。因為《甄嬛傳》中女性角色居多，皇上是核心人物，不可或缺，其中一名阿姨就以外出旅遊為由，把丈夫騙到橫店，讓他扮演皇上。

▲其中一名阿姨以外出旅遊為由，把丈夫騙來拍戲。（圖／翻攝自上觀新聞）

彭先生在拍攝前，請來攝影團隊，讓導演給這些阿姨講解演戲技巧，「其實很簡單，主要就是消除大家對鏡頭的恐懼感」，過程還算順利，只花了半天的時間，就把一段10幾分鐘的戲拍攝完成，雖然期間出現不少演員笑場的情形，但整體來說很開心，紛紛感嘆圓了演員夢，特別是「皇上」，原本有些不高興，覺得沒人陪他聊天，但完成拍攝後非常興奮，畢竟過了一把皇帝癮。

▲「皇上」原本有些不高興，但拍完後非常興奮，畢竟過了一把皇帝癮。（圖／翻攝自上觀新聞）

據了解，這次出遊3天2夜，包括租巴士、聘請導演、吃飯住宿等費用，每個人出資大約4000元人民幣（約1.8萬新台幣）。而這些阿姨也相繼說出這次的演出體驗感受，「這是我第一次體驗，圓了年輕時的夢」、「謝謝這次給了我這麼美好的回憶」，還有人開玩笑：「下次有大片，記得找我喲」。

延伸閱讀

▸ 網美甩「7天被性侵9次」逃離柬埔寨 回台宣布「拍AV」被酸…她笑臉回應

▸ 老公想擅自支配老婆特休「拜祖先」 她氣罵豬隊友：到底誰的祖先？

▸ 他早洩自比勇猛巨石強森 女友笑說：是要去趕車嗎…隔天慘遭封鎖