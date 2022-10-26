7米「網紋蟒」活吞人！蛇胃發現消化屍體　村長驚恐模擬勒殺過程

▲印尼一名阿嬤疑似在橡膠園工作時被巨蟒攻擊。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印尼占碑省 (Jambi)日前發生「巨蟒吃人」事件。當局在搜查一名阿嬤失蹤案的過程中，發現一條腹部明顯腫脹的6.7公尺網紋蟒，躺在阿嬤最初失蹤地附近的林地中，眾人捕殺巨蟒並割開其身體後，果真找到阿嬤正在被消化的屍體。

據《每日星報》報導，54歲阿嬤潔荷拉（Jahrah）在當地時間21日晚間於工作的橡膠園失蹤，警方接獲報案後與當地人組成搜索隊，卻一直遍尋不著她的下落。眾人直到23日才在附近林地的空地中，發現一條明顯進食完不久、正在休息的巨大網紋蟒，一行人見狀馬上產生恐怖聯想，並決定殺蛇驗屍。

▲村長和警方人員切開蟒蛇的肚皮和胃後，先露出了人類的衣物，之後是清晰的腿和軀幹。（圖／翻攝自推特）

眾人在經過多次失敗後，成功捕獲並殺死這條網紋蟒，隨後在巨蟒身體裡發現「蜷縮在胃中」的潔荷拉。儘管沒有人目擊巨蟒襲擊與吞食潔荷拉的過程，但村長安東（Anto）仍像目擊者般形容潔荷拉被緊勒長達2小時後痛苦死去，再從頭開始被吃的死亡過程，並透露該地區還有許多大型巨蟒及野獸，讓村民人心惶惶。而這起事件除是極少見的蛇吃人外，也代表當地經濟與自然的衝突。

▲6.7公尺的巨蟒遭民眾分屍。（圖／翻攝自推特）

網紋蟒為現存世界上最長的蛇類與爬樹高手，主要分布在台灣及中國大陸雲南以南的東南亞、印度地區，目前最長個體在馬來西亞發現，體長近9公尺。此外，台灣在2019年曾發現5公尺長的網紋蟒遭南迴鐵路列車輾斷，疑似是人為棄養。

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