新住民二代服裝走秀展　神木小火車民雄鳳梨圖騰上身

▲▼ 新住民二代劉喻齊服裝設計融入嘉義阿里山神木、小火車以及民雄鳳梨等元素 。（圖／ 移民署嘉義縣服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自大陸浙江的新住民李欣與女兒劉喻齊，以「756公里愛的伸展台」將多元文化融入服裝設計為特色，獲得內政部移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫(創業與行銷組)補助，近日完成成果影像製作，並在臺中市的曰曰設計工作室舉辦服裝走秀成果展，由全家人穿上劉喻齊精心設計的服裝登場，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站與中區事務大隊臺中市第一服務站，特別前往體驗一場溫馨且別具特色的服裝秀。

在成果展中，除了靜態展覽外，還有服裝走秀，劉喻齊希望觀眾可以感受到她從小陪著父母在杭州與嘉義兩地生活，將兩地不同的風俗民情與心境作為服裝的設計主軸，利用杭州西湖湖心亭、嘉義阿里山神木與小火車等著名景物結合嘉義特產鳳梨，經由巧思設計成別有特色的圖騰與印花圖案，十足展現出臺灣多元文化的包容與創意美學。

新住民李欣對女兒的表現讚譽有加，她說，喻齊在國中時期，就喜歡創作發想，特別對服裝設計有興趣，國中畢業後，選擇自嘉義民雄遠赴臺中市就讀臺中家商流行服飾科，勇敢的朝夢想前進。接觸設計至今已快10年，喻齊首次嘗試以家鄉為主題的服裝設計，並由全家人穿上這一系列的服裝走秀，更是別具意義。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，內政部移民署為協助新住民及其子女完成夢想，每年舉辦新住民及其子女築夢計畫，並將獲獎者對社會參與的熱情及對家庭用心的付出與貢獻，透過影片分享增加大眾對他們的認識，希望透過李欣與劉喻齊母女的故事，讓民眾感受到政府照顧新住民的用心，也期待更多新住民及其子女超越自我，在臺灣各個產業發光發熱。