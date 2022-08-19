拉拉山驚見「剝紅檜樹皮」她急阻！手賤女回嘴1句　山友全氣炸

▲原PO在拉拉山看到有遊客剝樹皮。（圖／翻攝自肉腳登山隊）

網搜小組／鄺郁庭報導

拉拉山屬國有林自然保護區，育有紅檜群、扁柏、青楓及天然林等樹種，吸引許多山林控走訪，卻也有沒品登山客出現！一位女網友在「肉腳登山隊」表示，她最近去拉拉山神木區時，遇到女遊客在剝紅檜樹皮，便趕緊制止。沒想到對方卻回一句話，讓她瞬間失去理智怒嗆，其他人直讚，「這正義之聲太棒了！」

「這一定要講一下！」這位女網友文中語氣藏不住怒火，說她去走拉拉山神木區時，遇到一個女遊客竟然在剝紅檜樹皮，她趕緊上前制止「妳不要剝它！」並反問，「妳不知道樹皮被剝掉，樹會死的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到對方完全沒有歉意，還回嘴「別人都剝了。」這句話讓原PO瞬間失去理智，直接開嗆，「別人殺人，妳也要跟著殺人嗎？」心中也怒飆OS，「真是個蠢貨，害我一秒變潑婦！」

貼文一出，山友們紛紛讚爆，「說得太好了，怎麼有這麼無知又會狡辯的人，真是令人生氣」、「這個時陣（時候）就是要展現這樣的功力，挺妳的正義之吼」、「好想陪妳一起潑」、「潑得好！這裡有掌聲」、「聽到別人都怎樣，真的會一秒爆氣，謝謝您出聲阻止。」

也有人無奈表示，「現在山裡很多這種人，跟他們說不要餵食野生動物，也會回答說『別人都在餵食呀』，真的很無言」、「我還有看到樹上被刻『到此一遊』的字，好心疼」、「為什麼要剝樹皮？我完全不能理解」、「特富野古道也曾經看過老樟木被剝皮起來聞的行為。」