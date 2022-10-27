北市曝酒駕名單！他4度攔停拒測　「無視180萬元罰單」遭強制執行

▲北市酒駕及拒測累犯2022年第12次公告。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府27日公布第12次酒、毒駕累犯名單，此次總計12人，其中一名男子林彥池累計4次攔停拒測，第一次時間為2019年，之後2020年又2度拒絕酒測，今年5月再度攔停拒測，累計180萬元罰鍰也至今沒有繳納，目前已移送強制執行。

台北市交通事件裁決所27日表示，酒、毒駕新規自今年3月31日上路，針對屢次酒、毒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元；酒、毒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額，加罰新台幣9萬元。

裁決所指出，酒、毒駕拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬元，拒測第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰18萬元，並得公布姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

裁決所也公布第12次酒、毒駕累犯名單，此次共計12名，分別為6名兩度酒駕累犯、2名3度累犯，3名兩度拒測累犯、1名4度拒測累犯者。

其中拒測累犯4次者林男，於2019年7月24日駕駛機車在新北市新店區寶高路遭攔停拒測，第2次於2020年7月26日駕駛機車在新北市新店區寶中路攔停拒測，第3次於同年11月24日駕駛汽車在新北市新店區北新路遭攔停拒測，第4次於今年5月22日駕駛機車在北市福興路遭攔停拒測，累計罰鍰180萬尚未繳納，並已移送強制執行。