北市第5選區／政見懶人包Part1　劉耀仁拚社宅、素人喊活化大理街

▲劉耀仁為現任市議員。（圖／翻攝劉耀仁粉專）

記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數34天，昨（21）日選號抽出來後，全台候選人也卯足全力拉票，隨著更多政治素人替民發聲，《ETtoday新聞雲》也貼近觀察北市市議員第五選區，此次18人搶8席，本站陸續整理出各候選人的政見，讓當地居民更瞭解選區戰況。

①號｜劉耀仁：主張社宅是社會福利，不應只是拚數量，更得顧及生活機能

劉耀仁在臉書粉專指出，在台北市生活的人，房租卻佔薪資高達35%，驚人的比例是全台最高，艱困的處境宛如在上演「生存遊戲」，許多台北市民紛紛出逃，台北市人口來到38年來最低點，去年遷出人口更居全台遷出率第一名。

對於拚連任，劉耀仁喊話，會繼續推動「興建更多社宅、調降社宅租金」政見，「我一向主張社宅是社會福利，不應只是拚數量，更得顧及生活機能。」

劉耀仁也指出，以他監督近五年、近期剛落成的莒光公宅為例，步行可達捷運、公車、幼稚園與小學，公宅一至四樓更附設托嬰中心、幼兒園與日照中心。莒光公宅不會是特例而是先例。

▲市議員參選人郭智亭。（圖／翻攝郭智亭臉書）



②號｜郭智亭：三大活化萬華區政策+提升弱勢女性在社區的功能+萬華流浪人口提出解決方案

郭智亭在臉書表示，萬華區可活化大理街服飾區，像是假日時讓店家，准予於店前讓年輕人擺設攤位，由店家提供服飾給予年輕人便宜租借帶領風潮；提升弱勢女性部分，與政府與社區里長配合，學習居家照護及健康保養、家庭整理課。

至於萬華流浪人口問題，郭智亭主張，不驅離不改變生活型態，惟有引導乾淨、整潔、健康，使市容有新的改變，才能為城市帶進更多活力，「我是學習中醫的人，不能因為流浪人口有礙市容而採取驅離之策略，而是想辦法讓他們能恢復與融入。」

▲鍾小平拼連任。（圖／翻攝鍾小平粉專）



③號｜鍾小平

國民黨為了保住議員席次，讓鍾小平憑以同舟方案回黨，加上有現任市議員的優勢下，因讓讓黨中央評估能穩拿4席。查看鍾小平粉專並沒有這次競選政見，但他話題滿滿，也積極跟隨市長參選人蔣萬安跑行程拜票。

本月2日，台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會上，有一名男子心肌梗塞失去呼吸心跳，而會場中有護理師執照的里長參選人洪佳君當場實施CPR，不過該男最終送醫不治。而鍾小平3日受訪指控，事發當時民進黨參選人陳時中正在唱歌；對此，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄說，陳時中由會長林勝東陪同在台上致詞唱歌，對不知情的事不必做過多政治攻擊。