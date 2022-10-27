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「台東光祭一起搗蛋日」親子藝術派對　「美獸」快閃現身知本

▲台東光祭29日「美獸」知本快閃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東光祭29日「美獸」知本快閃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為推廣藝術教育，讓親子能在國際級的聲光藝術作品間歡度節日，特地於10月29日下午3點30分舉辦「台東光祭一起搗蛋日」親子藝術樂遊派對，希望藉由「台東光祭」的藝術資源，讓家長與孩子在歡樂的氣氛中，自然而然將藝術融入生活。

文化處說明，10月29日活動當天精采可期，下午3點30分起，特別安排專業團隊在現場為兒童進行主題彩繪妝容，讓小朋友彩繪成心目中最厲害的五顏六色小怪獸；重頭戲是下午5點由機踏車樂團帶來熱力表演，引領親子一起開心搖擺，現場還有「美獸」現身，歡迎小怪獸們與「美獸」一起合影留念，更添活動節慶儀式感。

機踏車樂團是來自台中的搖滾樂團，由樂團主唱張育嘉於2005年成立，並於2013年發行首張專輯 《嘿！我想一下》，曲風以復古老搖滾和disco 還有流行龐克混種而成，演出現場張力十足並感染力強，廣受年輕人喜愛。主唱張育嘉，目前就讀台灣藝術大學美術系當代視覺文化博士班，也是一位獲獎無數的藝術家，他所創作身高6米、造型貌似章魚、以美為食的怪獸「美獸」，黑黑的卻越看越可愛，也將跟著來「參觀」台東光祭，並展開限定兩天的快閃現身。

文化處指出，凡當日參加的小朋友只要到服務台，說出「台東光祭」中最喜歡哪一件作品，就可以得到限量小點心一份，數量有限，送完為止。

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