台東孕婦未治療高血壓　癲前症險奪胎兒命

▲王昇元醫師表示孕婦也要控制糖尿病高血壓，但要慎選藥物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕婦產科醫師王昇元表示，曾有一位池上來的孕婦在第1胎時因不適到急診，一檢查發現血壓偏高及凝血功能不佳，孕婦及胎兒當下都非常危急，所以提早引產幸好母子均安，但讓醫護人員捏一把冷汗。當孕婦再懷第2胎時，王醫師即非常注意其子癲前症(妊娠毒血症是妊娠高血壓的一種)的問題，在第16週起即給她使用阿司匹靈，這次的孕期到生產就非常順利。

王醫師表示隨著社會的進步及少子化的趨勢，孕婦及寶寶的安全越發受到重視。國人高血壓跟糖尿病等慢性疾病的發生率有增加的趨勢，讓孕婦暴露在藥物中的比例升高。台東馬偕王昇元醫師表示：孕婦的高血壓及糖尿病未獲得適當的控制，不只會造成自己病症的惡化，更可能對腹內的寶寶造成不良的影響，甚至導致胎死腹中的結果。所以孕期中用藥要考量孕婦及孩子狀況，全盤考量再決定如何用藥。孕婦的疾病絕對不能因為懷孕而中止治療，慎選對孕婦疾病有改善，而且不會傷及胎兒的藥物，才是最佳的用藥方式。

醫師王昇元又提到另一個案例是平日有在控制血壓，但產檢時發現羊水有減少現象，有胎兒發育不良的疑慮，經詢問她平日有使用「可悅您 (Losartan) 」血壓藥，這是一種血管張力素轉化酶抑制劑，在孕期中不宜使用。經停藥改用其他血壓藥後，羊水恢復正常。王昇元醫師表示藥物選擇有多樣性，在孕期間應慎選。王醫師也提到最佳的糖尿病用藥是胰島素，因其藥物分子較大不會通過胎盤，自然不會影響胎兒，若對針劑不適應也可選擇美克醣口服錠。另外坊間藥房賣的感冒藥常是複方成份，建議與醫師討論後使用較佳。至於止痛藥，一般人使用的普拿疼不管在那一階段孕期都是無害的，但有些止痛藥物含非類固醇抗發炎成份，則不宜使用，易導致胎兒先天性缺陷及肺高壓的情形，應避免使用。常有人會到日本藥妝買EVE止痛藥，也是屬這類藥物，孕期間皆要避免。最近因疫情，孕婦的疫苗施打也成為討論，經研究為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種COVID-19疫苗，且也鼓勵孕婦施打次世代作為疫苗追加劑。