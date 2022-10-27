連爸媽都認識！網友認證「最帥YouTuber」有料又好笑：男人也愛他

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連爸媽都認識！網友認證「YouTuber阿傑」有料又好笑：男人也愛他

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／RJ 廉傑克曼 ）

▲阿傑。（圖／翻攝自Facebook／RJ 廉傑克曼 ）

記者曾筠淇／綜合報導

「RJ廉傑克曼」張廉傑（阿傑）有著深邃五官，之前還被網友封為最帥YouTuber。阿傑25日開箱新的工作室，吸引不少人朝聖觀看，還有網友發文表示，要把房子裝潢得這麼好看，應該要花不少錢，阿傑是怎麼賺成這樣的？話題引發討論。

阿傑25日在YouTube頻道上，發布「砍掉重練大改造 ROOM TOUR 開箱RJ新工作室」影片，他先帶大家看看改造前的屋況，因為已經幾十年沒整理，所以看起來有點可怕；接著鏡頭一跳，房子裝潢後「從零到有」，變成嶄新樣貌，雖然他直呼「這次錢包全噴了」，但仍然覺得很感動。

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影片曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「阿傑RJ怎可以賺成這樣」為題發文，提到阿傑開箱新的工作室，應該花了幾百萬。而他觀察阿傑的頻道影片後，認為業配機會應該不多，為什麼卻賺這麼多？人帥做什麼都行？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／RJ 廉傑克曼 ）

▲有網友說，連他爸媽也認識阿傑。（圖／翻攝自Facebook／RJ 廉傑克曼 ）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的低調賺」、「阿傑算是帥+有人緣用業配賺的吧」、「台灣YTR最帥沒有之一」、「真的低調賺」、「他的流量還不賺錢嗎」、「他有接外送廣告啊」、「流量+廣告+臉」、「除了拍片，自行也有各種案源吧」、「最近還代言衛生棉」、「光外送廣告不用被抽，就賺爆了吧」、「他廣告拍得不算少耶，人帥真好」，

也有些網友則點出阿傑的其他優勢，「又帥又有才華的真的不多」、「自己技術、創意夠，又帥，不賺也難」、「又帥又有料，連男人都愛了」、「臉+好笑，紅不意外」、「那個廁所看板雖然說沒有增加訂閱，但是知名度還是有差，至少連我爸媽都認識了」、「除了帥，idea都很特別或好笑」、「他之前畫畫的影片笑爛我」、「他的片真的簡單又有質感，這就是審美差異吧」。

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