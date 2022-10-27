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國民黨曝桃園「十大惡政」　八德羽球館天花板豆腐渣工程奪第一

▲▼國民黨公布桃園十大惡政排名。（圖／國民黨提供）

▲國民黨公布桃園十大惡政排名。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨27日召開 「桃園十大惡政排名正式公布」記者會，桃園市議員候選人謝克洋日前蒐集桃園過去執政出現的種種缺失，列舉20項惡政入圍名單讓網友票選，今天正式公布網友選出的前十大排名，其中，八德國民運動中心天花板坍塌以得票數的20%，奪下桃園「第一惡政」的寶座。

謝克洋指出，第2名到第10名，依序分別為2021年4月平鎮地下停車場坍塌造成1死2傷；2022年3月美福倉儲大火狂燒3週，附近居民聞腐肉臭味1個月，鄭文燦承諾受災戶賠償至今跳票；桃園國民運動中心游泳池500多天未修繕完畢，修繕預算從60萬飆升到2024萬；市府大撒幣，表面負債240億，心裡負債1454億﹔蘆竹國民運動中心有上百項缺失，鑑定危險級數高達嚴重的「4級」；2018年4月敬鵬大火案釀8死慘劇；桃園鐵路地下化完工日一再跳票，拖垮附近商圈發展；花大錢辦活動，卻未見觀光成效；桃園行人走路「如同障礙賽」。

謝克洋表示，這個網路調查從10月18日統計至24日為止，參與投票共有2850位網友，網友踴躍投票的程度驚人，甚至有網友認為只選5個選項不夠，應該增加選項。

他希望，桃園市政府能夠深刻反省檢討，這些惡政都是人民心中的痛，提出這些惡政除了喚醒人民的記憶以外，更是要提醒桃園市政府未來不能再犯一樣的錯，要針對這些問題提出解決方案，而非讓悲劇一再重演。

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