幕後／評陳時中「在同溫層裡戰鬥」　綠操盤手大膽預言勝負2關鍵

▲陳時中今天攻入票倉大同區廟口開講。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數1個月，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日晚間參加候選人陳時中首場廟口開講活動，現場破千人齊聚力挺，展現綠營團結氣勢。一名選戰操盤手直指，北市選情「三咖督」，勝選關鍵將是「比誰動員力高」，以及棄保效應是否發生，但他認為棄保機率不高，11月下旬選情將慢慢升溫，進入真正的「熱戰期」。

▲蔡英文今天首度參加陳時中廟口開講活動。（圖／記者黃克翔攝）

綠營選戰操盤手透露，陳時中陣營每個禮拜都會做民調，坦白講，陳時中的支持度變動不大，沒有大跌亦沒有顯著上升，而對手蔣萬安、黃珊珊的變動度反而有變動，但移動的比例也不高，外界對於「仇恨值」的分析是誇大了，實際上，台灣社會因為疫情，同溫層現象比2020年更深化了，這種同溫層現象是選舉裡面很大的問題：大家都在自己同溫層裡面選舉，隨之「酸民化」的情形也加劇。

該人士舉例，例如陳時中講半天，是講給自己人聽，蔣萬安、黃珊珊也都是講給自己人聽，蔣萬安每天這樣罵陳時中，無法穿透陳時中的同溫層，影響都非常小，陳時中每天講很多政策，也穿不透自己的同溫層範圍，「同溫層已經厚到任何資訊都很難去穿透」，每個人都是在自己的同溫層裡面打仗，也沒有能力穿透對方，至於對方的攻擊，坦白講，影響也不大，且這種現象在越都市化的地方越嚴重。

該人士直言，過去選舉的邏輯是「爭取中間選民」，可能有10％至25％的人沒有決定要投給誰，所以要努力講政策、包裝形象、提出訴求，認同理念多一點的就會贏，不過，今年台北市長選舉在同溫層現象影響下，決定勝負有兩個關鍵因素：一是比誰的動員力高，同時也是比誰的支持者「不出來投票」的比例比較高，二是觀察「棄保效應」會不會發生。

至於台北市長選舉是否將出現棄保狀況，該人士大膽預判，棄保本來應該是最後投票的型態，然而，國民黨及黃珊珊陣營太急了，從7月參選以來就把棄保拿出來打，這個議題已經講到「臭酸」，對選民來說已經沒有太大影響力，且大部分的選民是要投誰就投誰、不投就不投，而不是策略性思考，就算會策略性移動比例也不會很高，這個議題會一直被討論，但最後影響選舉結果範圍有限。

▲民進黨市議員參選人顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳時中廟口開講活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳時中競選團隊總幹事吳思瑤。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡英文出席廟口開講活動。（圖／記者黃克翔攝）