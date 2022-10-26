直擊／蔡英文助選陳時中嘀咕「講到哪了」　注意力被牠吸走

▲蔡英文今天前往民進黨票倉為陳時中站台。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文26日晚間親赴大同區慈聖宮，參加台北市長候選人陳時中第五場「廟口開講」活動。蔡英文致詞時頻頻和民眾「抬槓」，展現真性情，還與支持者互動說「我認得你！」有趣的是，演講期間出現一段有趣的小插曲，現場有一隻貓咪不斷在演講台上晃來晃去，讓愛貓的蔡英文忍不住感慨說，這隻貓都不怕人耶，「這個地方有靈氣餒！」又因注意力被吸走，喃喃自語說：講到哪裡了？引發支持者哄堂大笑。

陳時中今天晚間前往慈聖宮參加廟口開講活動，現場人潮爆滿，活動才剛開始600張椅子全坐滿，群眾塞滿慈聖宮前的小廣場，外溢到周邊巷弄，估約破千人。陳時中會中花了超過38分鐘暢聊政見，一度讓主持人不得不出聲打斷提醒「只有20分鐘」，但蔡隨即示意繼續講，引發支持者哄堂大笑。

蔡英文致詞時展現親和力，還向支持者說，「我認得你！」2020年她的選票在大同區開得不錯，感謝大家，還說「我一點都不在乎他（指陳時中）的票超過我的票」，請當時支持自己的人也要支持陳時中，讓陳時中凍蒜，回去也要拉票，「我有點同情你們，因為你們要去拉票，要替陳時中講政見，剛剛有沒有寫筆記？」還跟陳時中開玩笑說，陳應該給支持者筆記，讓他們可以去宣傳。而支持者則高呼：「我們都用錄影片的啦！」