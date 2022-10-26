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直擊／陳時中廟口開講自曝「深蹲皮皮剉」　欲罷不能聊政見38分鐘

▲▼ 蔡英文、陳時中大稻埕慈聖宮廟口開講。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳時中今晚前往慈聖宮，暢談政見超過38分鐘。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中26日晚間親赴民進黨票倉大同區，在慈聖宮前參加第五場「廟口開講」活動，身兼民進黨主席的總統蔡英文也首度與會，拉抬勝選氣勢。陳時中致詞時花了超過38分鐘暢談政見，一度讓場控人員打斷提醒「只有20分鐘」，陳也展露真性情，大聊上教練課學深蹲做到「皮皮剉」，還感嘆老人要多運動。

陳時中今天晚間前往慈聖宮參加廟口開講活動，現場人潮爆滿，活動才剛開始600張椅子全坐滿，群眾塞滿慈聖宮前的小廣場，外溢到周邊巷弄，估約破千人。陳時中會中逐一唸出民眾的手寫信，他說，自己若當選市長，一定讓台北市民喊出「我台北，我驕傲」，最近有人說自己「沒笑臉」，但他一定會帶著笑容進入市政府，並讓市民開心的笑。

陳時中說，以一般標準，他是退休年紀，但退休了好像有點可惜，「我還是一尾活龍」，如果未來上任之後做不好，議員應該也不會放過，「但我不會那麼漏氣」。

此外，陳時中今晚花了超過38分鐘暢談文化、國際、交通、都市更新、社會福利、教育政見，針對外界高度關注的捷運東環線、汐止民生線等建設，當場向蔡英文說，「在這裡我要跟總統拜託一下」；他更談及，他保證上任後發放敬老金1500元，「這條錢是敬老津貼，不是救濟金」，到了他這個年紀就知道，當孫子要零用錢200元的時候拿不出來，實在很沒面子，但若是拿出200元買了，這樣才「爽快」，語畢引發支持者鼓掌叫好。

有趣的是，陳時中大談政見講到「欲罷不能」，讓場控人員不得不打斷他提醒，因為今天有總統的時間，要控制在20分鐘內，但是蔡英文隨即示意「繼續講」，陳時中便自嘲說，總統在算時間，他要加速講。陳接著說，昨天他在廟口開講示範深蹲，今天有人建議他示範給總統看，不過他「母湯」，昨天他做5下深蹲「喘到嗨去」，還說之前上教練課其他同學做15下都不會喘，但他做到「皮皮剉」，顯示老人要多運動。

▲▼ 蔡英文、陳時中大稻埕慈聖宮廟口開講。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 蔡英文、陳時中大稻埕慈聖宮廟口開講。（圖／記者黃克翔攝）

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