中共新版黨章把「台獨」視為清除對象　田飛龍：提升成黨歷史任務

▲中共新版黨章涉台部份，首次把「堅決反對和遏製『台獨』寫入。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》昨晚26日發佈新修改《中國共產黨章程》全文（以下簡稱黨章），新版黨章涉台部份，首次把「堅決反對和遏製『台獨』寫入。接受《東森新媒體ETtoday》訪問大陸學者田飛龍表示，中共黨章首次寫入「反對和遏制台獨」，就表明把「台獨」視為主要清除障礙，甚至把這個議題提升到全黨歷史任務的高度，顯示大陸方面打擊台獨決心。

大陸官媒《新華社》昨晚被授權發佈新修改中共黨章全文，共兩萬多字。，較舊版黨章，新修改黨章總綱大量增加中共總書記習近平篇幅。外界關注「兩個確立」（確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）還是沒有正式寫入黨章，只有「兩個維護」。

涉港澳台部份，舊版黨章指出「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業」。

新版修正黨章寫入「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制『台獨』，完成祖國統一大業」，內文「首次」新增「堅決反對和遏制『台獨』」。

▲田飛龍北京航空航天大學法字院副教授（圖／記者任以芳攝）

新版黨章涉台部份釋放什麼樣訊號？，北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍首先指出，剛公布的修正黨章全文，其中「一國兩制」新加一句話「促進港澳長期繁榮穩定」，後面是「反對和遏制台獨，實現祖國統一」。清楚表明中央對「一國兩制」有規劃跟推進，已經出現完整的藍圖。

田飛龍說，新版黨章更加凸顯港澳長期堅持「一國兩制」維持港澳繁榮穩定，使用港澳「一國兩制」完整實踐來示範和引導「台灣方案」，中央的戰略目標和意圖沒有改變。

至於「反對和遏制台獨首次寫入中共黨章，是有延續性？田飛龍提出兩個觀察。首先「 2016年民進黨上台執政以來，開始去中國化，拒絕承認「九二共識」，兩岸和平統一進程受到嚴重干擾和破壞，『台獨』也成為探索『一國兩制台灣方案』非常主要的障礙。」

▲「對台第三份白皮書」 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步分析，今年8月10日中共中央發佈「第三份對台白皮書」，明確把民進黨和台獨勢力列為兩岸和平統一主要障礙。因此，「反對和遏制台獨」納入黨章也表明中共追求實現其國家統一歷史任務的進程。

田飛龍強調，上述兩種觀察判定，「中國大陸把『台獨』作為主要障礙因素，必須清除的對象，同時首次把這個議題全面提升為全黨歷史任務新高度。充分顯示打擊台獨決心。」