新華社曝光習近平私生活！　是體育迷「游泳每次游1000公尺」

▲習近平2008年在秦皇島市奧體中心體育場踢足球。（圖／人民網）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平開啟了第三任期，大陸官媒25日發文介紹其生平事蹟，當中提到他是個不折不扣的「體育迷」，經常踢足球和滑冰，現在仍抽時間游泳，每次游1000多公尺。

《新華社》25日發表一篇特稿，題為《新征程領路人習近平》，內容寫道，習近平從小深受父親習仲勳影響，曾形容父親「像一頭老黃牛，為中國人民默默地耕耘著」，激勵他將自己的畢生精力投入到為人民群眾服務的事業中，「報效養育我的錦繡中華和父老鄉親。」

文章寫道，習近平在回憶到陝北農村插隊勞動7年時，把自己稱作「農民」，與鄉親們一起放羊、鍘草、挑糞、拉煤，「什麼苦都吃」；在梁家河加入中國共產黨，帶領鄉親們打井、修淤地壩、修梯田、建沼氣池。

▼習近平下鄉時期舊照。（圖／翻攝百度百科）

文章還提到，習近平發起「中共歷史上最大規模的反腐敗鬥爭」，10年中落馬的有周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等身居高位的「老虎」，也有國家部委、央企一把手及省市主要負責人，還有縣處級、鄉科級幹部和一些看起來不起眼的「芝麻官」。

涉台部份，文章指出，習近平曾長期在與台灣隔海相望的福建和浙江任職，與他長期共事的人說他是「台商台胞的貼心人」。有一位在廈門投資的台商，由於種種原因債務纏身，日子難過。習近平多次與這位台商座談，幫助他解決問題。台商感動地說，習近平的關心讓他「一輩子都難忘」。

文章在描述習近平「夜不能寐」的經歷時提到，那是2020年1月24日農歷大年三十，中國人最重要的團聚日子，但武漢爆發新冠疫情，「習近平徹夜未眠」。習近平把抗擊疫情形容為一場戰爭，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。」

私生活方面，文章提到，習近平在年輕時參加勞動打下了好的身體底子，這位「體育迷」對足球、冰球、爬山、游泳、拳擊等都感興趣，他仍抽時間游泳，每次游1000多公尺。

另外，《新華社》在2021年9月的一篇文章中提到，習近平在廈門工作時，就曾從鼓浪嶼游到對岸，水性非常好，此外還喜歡登山，在福建擔任省長時，他平均2、3周就要登一次鼓山。習近平也很喜歡足球，看球時會高喊「好！好球！」、「唉！真臭！」。