「反台獨」首次寫入中共黨章　仇長根：顯示兩岸更加嚴峻危險

▲「堅決反對和遏製『台獨』」首次寫入中共黨章。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》昨晚26日發佈新修改《中國共產黨章程》全文（以下簡稱黨章），新版黨章涉台部份，首次把「堅決反對和遏製『台獨』寫入。接受《東森新媒體ETtoday》訪問大陸學者仇長根表示，「『反台獨』納入黨章針對性非常強，必須排除障礙。」二十大會議後清楚「定調」對台路線，反對外部勢力干涉以及台獨分裂勢力、不得已的「武統」也與「和統」正式並存，倘若兩岸政治對立無法化解，加上美國干預，未來台海局勢只會更加複雜嚴峻。

大陸官媒《新華社》昨晚26日被授權發佈新修改中共黨章全文，共兩萬多字。，較舊版黨章，新修改黨章總綱大量增加中共總書記習近平篇幅。昨晚官媒《央視》新聞聯播的重點只有「習近平新時代中國特色社會主義思想指導」。

另外，閉幕當天公布黨章修正案決議，外界關注「兩個確立」（確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）還是沒有正式寫入黨章，只有「兩個維護」。

▲中共新修改黨章章程全文公布，全黨落實總書記習近平思想和歷史任務 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

涉港澳台部份，舊版黨章指出「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業」。新版修正黨章寫入「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制『台獨』，完成祖國統一大業」，內文「首次」新增「堅決反對和遏制『台獨』」。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪時指出，「『反台獨』首次寫入黨章針對性非常強，也貫徹二十大涉台兩大基調，反對外部勢力干涉以及台獨分裂勢力，前者是針對美國，後者是遏制民進黨。」

仇長根說，台獨納入黨章也不意外，早就有跡可循。從官方各種言論可以看出，台獨是「阻礙」統一進程以及「中國式現代化」最大障礙，必須排除。

▲ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，「二十大修改黨章涉台部份，明確貫徹銜接『對台第三份白皮書』，以及習近平於十九大的工作報告，重提兩岸關係與對台政策的『六個任何』，強調將堅持『一國兩制』方針，繼續推動和平統一進程。」

仇長根重申強調，大陸對台大政方針基調不變，盡最大努力朝「和平統一、一國兩制」方向前進，也是第一選擇。至於習近平提出「絕不承諾放棄武力」是不得已選擇，並且不是針對台灣民眾。

最後他指出，「反台獨」寫黨章也顯示兩岸關係惡化。台灣政黨輪替後拒絕承認「九二共識」，台灣問題如今夾雜美國勢力干涉，兩岸政治對話如果持續冰冷，毫無善意沒有化解，不是一件好事。