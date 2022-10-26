中共「新修改」黨章全文公布　正式納入「堅決反對和遏製台獨」

▲中共新修改黨章章程全文今晚公布。（圖／翻攝 央視新聞聯播）



記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今（26日）晚間發佈新修改中共黨章全文，這次黨章修改涉台部份，首次把「堅決反對和遏製『台獨』也納入黨章，內容和閉幕大會宣讀時一樣。相較十九大修改黨章，二十大黨章總綱大量增加中共總書記習近平篇幅，官媒《央視》新聞聯播也只重點播報習近平新時代中國特色社會主義思想指導。另外，外界關注的「兩個確立」沒有寫進黨章，只有「兩個維護」。

黨章「總論」內容首先提及，中共以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想作為自己的行動指南。

並且總結毛澤東思想，十一屆三中全會以來改革開放鄧小平理論，十三屆四中全會以來江澤民「三個代表」重要思想，十六大以來胡錦濤「科學發展觀」，十八大以來習近平新時代中國特色社會主義思想。

▲新修改中共黨章增加總書記習近平篇幅。（圖／記者任以芳攝

大陸官媒《央視》新聞聯播報導，重點只擺在習近平新時代中國特色社會主義思想，強調是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀的繼承和發展，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶。

在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，中國共產黨領導全國各族人民，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，推動中國特色社會主義進入了新時代，實現第一個百年奮鬥目標，開啓了實現第二個百年奮鬥目標新徵程。

外界關注「兩個確立」沒有納入黨章，不過在中共黨章第一章黨員，第三條要求黨員做到增強「四個意識」、堅定「四個自信」，做到「兩個確認」。

▲中共黨章首次納入「堅決反對和遏製台獨」。（圖／記者任以芳攝）

涉台內容，黨章強調不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，「堅決反對和遏製『台獨」，完成祖國統一大業。

談到黨的第一要務，社會主義市場經濟體製等基本經濟製制度，鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步實現全體人民共同富裕。堅持從嚴管黨治黨，加強社會治安綜合治理，打擊犯罪分子，堅決維護國家主權、安全、發展利益。堅持對人民解放軍和其他人民武裝力量的絕對領導，貫徹習近平強軍思想，打造世界一流軍隊。

外交部份，黨章內容指出，堅持獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，努力改革開放和現代化建設爭取有利的國際環境。互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則的基礎上，發展我國同世界各國的關系。