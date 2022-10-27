　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

▲▼ 失聯移工藏身山區鐵皮倉庫，仍被移民署嘉義市專勤隊查獲 。（圖／嘉義市專勤隊提供）

▲失聯移工藏身山區鐵皮倉庫，仍被移民署嘉義市專勤隊查獲 。（圖／嘉義市專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊日前接獲線報，有多名失聯移工躲藏於山區從事非法工作，利用地形作為掩護，以為神不知鬼不覺，該隊派員勘查鎖定目標處所後，動員人力跋山涉水執行查處行動，順利一舉查獲10名非法外來人口，並深入追查2名幕後非法雇主，依違反入出國及移民法及就業服務法進行調查，展現移民署執法魄力。

▲▼ 失聯移工藏身山區鐵皮倉庫，仍被移民署嘉義市專勤隊查獲 。（圖／嘉義市專勤隊提供）

嘉義市專勤隊掌握附近山區有1處相當隱密的鐵皮倉庫，有多名非法外來人口藏身其中，由於山谷及淺溪等天然屏障，不熟悉地形的外人前往相當不容易。但移民官秉於嚴正執法決心，由熟悉地形人員帶路，行經狹窄的山區產業道路，順利查獲8名失聯移工及2名逾期停留外國人。

部分對象被查獲時還在飲酒作樂，想不到早就已經被移民官團團包圍，只好束手就擒，有1名失聯移工連上衣都還來不及穿，坦承為了躲避查察才躲到山區，沒想到還是栽了!

嘉義市專勤隊隊長張添童表示，為落實外來人口安全管理，移民署將持續執行查察作為，並深入追查非法雇主及仲介，展現嚴正移民執法的決心。呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，若是違法聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線05-231-3609，提供查處資訊，共同打擊不法。

ET快訊
快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

台南義消總隊第五大隊顧問團　捐贈五大隊災情勘查車

新北「口蹄疫防疫」全國分組冠軍！　侯友宜：感謝養豬產業團體

快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

台南義消總隊第五大隊顧問團　捐贈五大隊災情勘查車

新北「口蹄疫防疫」全國分組冠軍！　侯友宜：感謝養豬產業團體

快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

15奧客「自帶食材」煮小火鍋　閉店不走留負評：肉送太少很尷尬

聯邦公務員「隱匿接觸台灣海軍」被捕！　恐遭最重判刑20年

嫩妻躺床睡突然「下面爆血」…醫生驗孕一問驚：老公害的

50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

找牠超久！白狗超神「娃娃隱身術」 全程零破綻...網嚇：怎麼躲的XD

地方熱門新聞

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

即／桃園觀音4900戶停電　台電派員搶修中

台南義消總隊第五大隊顧問團捐贈災情勘查車

強拉人妻指侵不服判刑４年４月二審遭駁回

新北「口蹄疫防疫」全國冠軍！侯友宜：感謝養豬產業團體

黃敏惠工商後援會　蕭萬長到場

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

桃園「11月肺癌篩檢月」　送超商禮券

非法移工山區躲查緝被逮超驚訝

嘉義攜手最大歐風城堡打卡送免費入園

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金

桃園大廟景福宮2022文化季　10／29隆重登場

翁章梁同穿清潔隊服頒獎金

嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院重視兒童早療

更多熱門

相關新聞

19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝

19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝

高雄兩名妙齡女子半夜站在旗津路旁打電話，員警發現後趨前關心是否需要協助，其中一名女子卻作勢打電話而轉身離開，進而逃進樹叢裡，在員警追緝時不慎倒地，還拜託員警不要抓她。原來這名越南籍女子的護照早在2019年9月20日就已經逾期，為了在臺灣工作賺錢而滯留在高雄地區，全案訊後移請移民署高雄市專勤隊收容。

高鐵雙屍案3嫌　鋼筋狠毆4分鐘殺2人奪3命

高鐵雙屍案3嫌　鋼筋狠毆4分鐘殺2人奪3命

母子倆都是非法移工　移民署續追雇主及仲介

母子倆都是非法移工　移民署續追雇主及仲介

「中文超流利」外籍移工變工頭　幫同鄉找打工

「中文超流利」外籍移工變工頭　幫同鄉找打工

嘉縣辦外籍移工歌唱聯誼及電影欣賞

嘉縣辦外籍移工歌唱聯誼及電影欣賞

關鍵字：

嘉義市專勤隊外籍移工

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

iPhone將改用Type-C？蘋果高層認了

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面