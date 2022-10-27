非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

▲失聯移工藏身山區鐵皮倉庫，仍被移民署嘉義市專勤隊查獲 。（圖／嘉義市專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊日前接獲線報，有多名失聯移工躲藏於山區從事非法工作，利用地形作為掩護，以為神不知鬼不覺，該隊派員勘查鎖定目標處所後，動員人力跋山涉水執行查處行動，順利一舉查獲10名非法外來人口，並深入追查2名幕後非法雇主，依違反入出國及移民法及就業服務法進行調查，展現移民署執法魄力。





嘉義市專勤隊掌握附近山區有1處相當隱密的鐵皮倉庫，有多名非法外來人口藏身其中，由於山谷及淺溪等天然屏障，不熟悉地形的外人前往相當不容易。但移民官秉於嚴正執法決心，由熟悉地形人員帶路，行經狹窄的山區產業道路，順利查獲8名失聯移工及2名逾期停留外國人。

部分對象被查獲時還在飲酒作樂，想不到早就已經被移民官團團包圍，只好束手就擒，有1名失聯移工連上衣都還來不及穿，坦承為了躲避查察才躲到山區，沒想到還是栽了!

嘉義市專勤隊隊長張添童表示，為落實外來人口安全管理，移民署將持續執行查察作為，並深入追查非法雇主及仲介，展現嚴正移民執法的決心。呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，若是違法聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線05-231-3609，提供查處資訊，共同打擊不法。