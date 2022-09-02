母子倆都是落跑非法移工　移民署續追非法雇主及仲介

▲▼ 移民署嘉義市專勤隊不畏風雨突襲 失聯移工母子檔就逮 。（圖／嘉義市專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊於9月1日執行查察行動，單日查獲10名失聯移工及1名逾期外來人口，還有1名非法雇主及2名非法仲介。查察人員冒著大雷雨，深入山區偏遠倉庫一舉查獲5名失聯移工，其中還有一對是母子檔，將持續追查幕後非法雇主及仲介，以遏止失聯移工非法工作歪風，展現移民署嚴正執法決心。





嘉義市專勤隊接獲線報，有形跡可疑的外來人口躲藏在山區1處偏遠的倉庫，就近從事非法工作，雖然當日天候不佳，但移民官研判查察目標無法外出工作，而且由於風雨夾雜閃電，勢必會降低警覺性，反而是執行查察的好時機，於是利用大雷雨作為掩護主動出擊，悄悄接近倉庫一擁而上，果然將藏匿在內的5名失聯移工一網打盡。

經過逐一查證身分及清詢，赫然發現其中2人還是1對母子檔，42歲的母親先來臺從事看護工作失聯後，後來到臺灣工廠工作的22歲兒子也跟隨媽媽的腳步失聯，母子倆過著四處躲避查緝打零工的日子，這次遇到了風雨無阻的移民官，也只好乖乖被送到收容所等待遣返回國，大嘆悔不當初。



嘉義市專勤隊隊長張添童表示，移民署將持續加強查察非法外來人口，以維護社會秩序；同時也提醒民眾，若聘僱未經許可的外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，呼籲千萬不要心存僥倖。也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線05-231-3609，提供查處資訊，如查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口等違法情事，將可獲得高額檢舉獎金。