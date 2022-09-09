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社會 社會焦點 保障人權

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

▲▼夫妻遭棄屍高鐵桃園站附近停車場一車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲今年6月10日在桃園高鐵站停車場發現一對夫妻屍體遭棄置於車內。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園高鐵站外停車場6月10日發生一起駭人的2屍3命意外，泰裔華僑李氏夫妻遭王姓友人雇用的2名泰籍移工殺害，被載到高鐵站停車場棄屍，李妻肚內還懷有1胎，引發社會譁然。檢方今（9）日偵結，涉案3人依共同殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴求處死刑，3名兇手的犯案過程也曝光。

起訴書指出，王男與死者李男為相識多年的同學兼好友，之後在兩人一起在管理外籍移工的公司工作。某日王男卻與李姓夫妻倆發生金錢上的糾紛，吞不下這口氣的王男，決定用酬金收買公司裡的2名泰籍移工，研擬殺人計畫。

6月8日深夜22時許，王男先用手機聯絡李男，佯稱想要核對帳冊，並相約在土城辦公室見面，李男於22時16分，手持紅色提袋踏入上開地址的1樓廢棄辦公室，2名移工隨即持準備好的鋼筋，朝李男頭部持續猛力揮擊數次，時間長達2分鐘，李男手無寸鐵之力，只能用手阻擋，最終全身受有9處鈍器傷害，因頭皮撕裂傷及腦損傷死亡。

▼主嫌王姓男子透過變裝潛逃出境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方透過桃園機場監視畫面發現王姓男子變裝潛逃出境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

22時20分，李妻與王男通完電話後，同樣步行進入上址廢棄辦公室內，也遭移工們痛下毒手，全身共有6處受鈍器傷害，死因為頭皮撕裂傷及腦損傷。

計畫完成後，兇手3人於22時29分協力將夫婦倆屍體以棉被包裹，放進李男開來的自小客車後座準備棄屍，2名移工負責在現場清洗血跡，王男則是開車前往夫婦在桃園中壢住所的地下停車場，清洗車上血跡後，進入房間換衣服，並於凌晨4時44分，將車子停在高鐵桃園站的停車場棄屍，殺人、滅證、棄屍的過程不到六個小時，3人事後再先後搭乘不同航班的飛機潛逃泰國曼谷。

檢方認為，王男僅因金錢糾紛，竟萌生滅門動機；2名共犯與夫妻倆素不相識，僅因金錢利誘，不顧李妻正於大腹便便之際，拿鋼筋冷血殺害2人，所為已符合量處死刑的條件，爰請法官量處極刑，並褫奪公權終身。

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