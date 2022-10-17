19歲越南妹見警假裝打電話轉身跑　真實身分曝...哀求：不要抓我

▲阮姓女子（左）深夜在路邊打電話被員警關切。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄兩名妙齡女子半夜站在旗津路旁打電話，員警發現後趨前關心是否需要協助，其中一名女子卻作勢打電話而轉身離開，進而逃進樹叢裡，在員警追緝時不慎倒地，還拜託員警不要抓她。原來這名越南籍女子的護照早在2019年9月20日就已經逾期，為了在臺灣工作賺錢而滯留在高雄地區，全案訊後移請移民署高雄市專勤隊收容。

▲阮女在台逾期居留已超過3年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲16日凌晨3點左右行經旗津區旗津三路海岸公園時，見兩名年輕女子站在路旁，其中一名女子見警關切後轉身假裝打電話逕自走開，被員警喊停後立刻拔腿就跑，往樹叢方向逃逸，員警立刻追上，女子跑不過員警的追緝，踉蹌倒地，員警詳查後發現女子竟是入境逾期3年未出境的越南籍移工。

警方調查，19歲的阮姓越南籍女子在3年前以觀光名義來台後，就滯留在高雄地區，輾轉在小港、鳳山及林園一帶工作，當天晚間與同為越南籍合法居留的姊妹淘來到旗津欣賞夜景，直到深夜想要返回小港住處時卻叫不到計程車，才會在路旁想辦法，沒想到員警的趨前關切讓她躲了3年的身分曝了光。