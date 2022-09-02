「中文超流利」外籍移工變工頭　幫同鄉找打工...身懷11萬薪水

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警察局，強力掃蕩非法外來人口，9月1日兵分多路執行查察行動，一舉查獲21名非法外來人口，其中13名是失聯移工，還有3名非法雇主及2名非法仲介，其中1名失聯移工被查獲時身懷鉅款，眼見瞞不過移民官深入追問，只好坦承，自己仗著中文流利，招募同鄉非法工作，當起非法工頭牟利，通通因為違反入出國及移民法及就業服務法被帶回調查。

▲▼失聯移工升級為非法工頭 被移民署查獲身懷鉅款認栽了。（圖／嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊循線掌握轄內某處所有多名失聯移工居住，經埋伏蒐證鎖定出入時間後，聯手警方運用優勢人力進行突襲，渾然不覺的失聯移工果然驚慌失措，四處逃竄企圖躲避查察，但仍被早已佈下天羅地網的查察人員逮個正著。

移民官發現其中1名失聯移工「阿范」，竟然隨身帶著11萬元的鉅額現金，深入調查發現「阿范」由於來臺多年，因為中文流利而專門替非法雇主招募同鄉工人，還提供管理、翻譯及發放薪資等一條龍服務，但栽在移民官手裡，不僅因為從事非法仲介行為將被法辦，也只能面臨遣送回國的命運。



嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署為強化外來人口安全管理，持續會同友軍執行查察，移民署同仁經過預先綿密勘查，動員移民官拂曉出擊，獲得良好成果，呼籲民眾千萬不要貪圖一時便利，而僱用來路不明的外來人口非法工作。

違反就業服務法不僅可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若是發現不法情資，歡迎踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)檢舉，共同打擊不法，若因而查獲非法雇主、仲介或非法工作外來人口，更可獲得高額的檢舉獎勵金。