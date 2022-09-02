　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「中文超流利」外籍移工變工頭　幫同鄉找打工...身懷11萬薪水

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警察局，強力掃蕩非法外來人口，9月1日兵分多路執行查察行動，一舉查獲21名非法外來人口，其中13名是失聯移工，還有3名非法雇主及2名非法仲介，其中1名失聯移工被查獲時身懷鉅款，眼見瞞不過移民官深入追問，只好坦承，自己仗著中文流利，招募同鄉非法工作，當起非法工頭牟利，通通因為違反入出國及移民法及就業服務法被帶回調查。

▲▼失聯移工升級為非法工頭 被移民署查獲身懷鉅款認栽了。（圖／嘉義縣專勤隊提供）

▲▼失聯移工升級為非法工頭 被移民署查獲身懷鉅款認栽了。（圖／嘉義縣專勤隊提供）

▲▼失聯移工升級為非法工頭 被移民署查獲身懷鉅款認栽了。（圖／嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊循線掌握轄內某處所有多名失聯移工居住，經埋伏蒐證鎖定出入時間後，聯手警方運用優勢人力進行突襲，渾然不覺的失聯移工果然驚慌失措，四處逃竄企圖躲避查察，但仍被早已佈下天羅地網的查察人員逮個正著。

▲▼失聯移工升級為非法工頭 被移民署查獲身懷鉅款認栽了。（圖／嘉義縣專勤隊提供）

移民官發現其中1名失聯移工「阿范」，竟然隨身帶著11萬元的鉅額現金，深入調查發現「阿范」由於來臺多年，因為中文流利而專門替非法雇主招募同鄉工人，還提供管理、翻譯及發放薪資等一條龍服務，但栽在移民官手裡，不僅因為從事非法仲介行為將被法辦，也只能面臨遣送回國的命運。

▲▼失聯移工升級為非法工頭 被移民署查獲身懷鉅款認栽了。（圖／嘉義縣專勤隊提供）
嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署為強化外來人口安全管理，持續會同友軍執行查察，移民署同仁經過預先綿密勘查，動員移民官拂曉出擊，獲得良好成果，呼籲民眾千萬不要貪圖一時便利，而僱用來路不明的外來人口非法工作。

違反就業服務法不僅可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若是發現不法情資，歡迎踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)檢舉，共同打擊不法，若因而查獲非法雇主、仲介或非法工作外來人口，更可獲得高額的檢舉獎勵金。

ET快訊
強風狂襲！麗寶摩天輪暫停運作　斷軌雲霄飛車不開放
快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞
強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃
颱風軒嵐諾逼近！　各縣市活動取消延期一次看
竹北市長為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決
快訊／「台中房思琪」狼師下場慘！涉性侵校長解聘　千萬退休金沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

基隆男報案民宅遭入侵！玉米蛇不見疑被偷　警在衣櫃間找到牠

十分=望古間10公尺雜樹群傾倒　台鐵平溪線遭掩埋路線不通

母子倆都是落跑非法移工　移民署續追非法雇主及仲介

快訊／高雄民宅爆炸起火…14歲少年嗆傷　疑電動車充電過熱釀禍

夠幼稚！男為錢開車撞老闆鐵門　對方不爽撞回來...警逮人追共犯

快訊／台中性平會祭重罰...涉性侵校長遭解聘　千萬退休金沒了

凌晨「碰」一聲巨響！基隆仁五路大招牌風吹砸地　幸無人傷亡

強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

基隆男報案民宅遭入侵！玉米蛇不見疑被偷　警在衣櫃間找到牠

十分=望古間10公尺雜樹群傾倒　台鐵平溪線遭掩埋路線不通

母子倆都是落跑非法移工　移民署續追非法雇主及仲介

快訊／高雄民宅爆炸起火…14歲少年嗆傷　疑電動車充電過熱釀禍

夠幼稚！男為錢開車撞老闆鐵門　對方不爽撞回來...警逮人追共犯

快訊／台中性平會祭重罰...涉性侵校長遭解聘　千萬退休金沒了

凌晨「碰」一聲巨響！基隆仁五路大招牌風吹砸地　幸無人傷亡

強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

楊昇達若綺婚禮閃爆「除了疫情還有愛情」

天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

殺傷力太強！奴才曬貓大18變　3年對比照「呆萌少女→邪惡巫婆」

改披富邦悍將23號球衣　王躍霖談前隊友：林立太會打

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

看到警察還說了聲謝謝…槍手3槍擊殺2男

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

即／台中性平會祭重罰　狼校長解聘退休金沒了

即／22歲孝子騎車遭逆撞墜橋亡　三寶女判決出爐

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

桃園槍殺2死相驗結果曝　殺手通報「任務完成」

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

更多熱門

相關新聞

軒嵐諾影響小琉球海象差　碼頭現人潮

軒嵐諾影響小琉球海象差　碼頭現人潮

受中度颱風軒嵐諾外圍環流影響，東琉線交通船原本主要停航的小琉球白沙觀光碼頭，因風浪太大，不利停航，今(2)日所有船隻全部改停靠在大福港碼頭，加上中午過後，有船務公司基於安全停航，所有旅客全部改在大福港上下船，讓大福港碼頭一度出現人潮。

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

紅綠燈砸女騎士！安全帽破大洞急送醫　網喊：國賠

紅綠燈砸女騎士！安全帽破大洞急送醫　網喊：國賠

看到警察還說了聲謝謝…槍手3槍擊殺2男

看到警察還說了聲謝謝…槍手3槍擊殺2男

他佯裝蛋黃酥名店小編騙信用卡資料盜刷　4個月爽撈2百萬

他佯裝蛋黃酥名店小編騙信用卡資料盜刷　4個月爽撈2百萬

關鍵字：

嘉義縣專勤隊外籍移工非法移工影音

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面