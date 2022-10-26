高虹安駁雙薪兼職說！沈慧虹勸「拿出證據」：不是自己說了算

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會時兼職風波越演越烈，26日臨時召開記者會，強調都是主管知情且指派的工作，並未支領科智企業的薪水。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹則直言，高虹安出示的私人信件只表示部分主管知情，並無法擺脫未依規提出申請的事實，希望她能拿出正式證明文件，不是自己說了算。

高虹安26日上午10時在民眾黨中央黨部召開「高虹安回應資策會聲明記者會」，會中她強調自己沒有違規兼職，其資策會主管在她赴美派駐工作的第一個學期，就全都知情且同意，她也秀出一份2012年12月18日跟直屬主管工作進度的回報郵件，內文有關她在美派駐工作時，跟主管回報其工作狀況；另她也提到資策會官網，也曾以科智企業業務處長身分稱她。

▲高虹安今26日召開臨時記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

不過，該說法也遭到沈慧虹質疑，她26日透過新聞稿表示，一般公務人員請假都必須上網申請，完成相關規定才算程序完備，無論是公家機關或是私人企業都有相關制度及程序，尤其資策會經費多來自政府補助，都是國家資源、人民納稅錢，高虹安這段期間有無領薪，或領取其他報酬，不是自己說了算，應該出示相關稅務證明。

沈慧虹競選團隊發言人、市議員劉康彥強調，高虹安先前對於兼職爭議避而不答，今天在記者會上拿出的私人信件，只是表示了部分主管知情，事實上無法開脫她沒有依法依規提出申請的事實，程序沒有完備，不僅無法證明自己的清白，反而是高虹安「自證犯行」的證據，加強了高在資策會任職期間兼職的事實。

▲新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室發言人、新竹市議員劉康彥。（圖／資料照）

劉康彥指出，高虹安從全職全薪去美國唸書沒報備、侵權爭議，到現在的兼職事件，都看出高虹安的套路就是說謊、逃避、轉移焦點，如果高虹安的兼職是合法的，只要拿出申請核准紀錄，一翻兩瞪眼，但遺憾的是，高虹安不僅拿不出正式證明文件，更企圖以私人信件混淆視聽、轉移焦點，用「公私不分」的方式開脫，企圖規避監督。

劉康彥認為，資策會過去已清楚說明一般同仁到衍生公司就會辭掉資策會的工作，唯獨高虹安領了創業獎金還留在資策會，假公濟私、公私不分。另外，資策會2006年就有電子化申請兼職的系統及規範，兼職都須於線上提出，但高虹安和其主管卻未申請，是否為規避監督、領雙薪，必須說明清楚。

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