日本神人級學者預測「22縣市長選舉」　台北市長他會勝選

▲日本學者小笠原欣幸預測台北市長選結果，蔣萬安將會勝選。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

堪稱台灣議題研究權威的日本學者小笠原欣幸，因為2019年與高雄市長韓國瑜的「參訪事件」風波，因此在台灣也小有名氣。26日他在臉書上發文預測台灣的縣市長選舉預測，認為結果會是5：15：1：1，也就是民進黨大敗、國民黨大勝，民眾黨與無黨籍個斬獲1席，蔣萬安會贏得台北市長選舉。

小笠原欣幸以3種圖例，標記預測結果，◎（當選的可能性很高）、〇（可能當選，但是領先的幅度不大）、△（有逆轉勝的可能性）。



小笠原欣幸預測結果如下：



縣市 民進黨 國民黨 民眾黨／時力／無黨籍

基隆市 △蔡適應 〇謝國樑 陳薇仲 黃希賢

台北市 陳時中 〇蔣萬安 △黃珊珊

新北市 林佳龍 ◎侯友宜

桃園市 △鄭運鵬 〇張善政 賴香伶 鄭寶清

新竹縣 周江杰 ◎楊文科

新竹市 △沈慧虹 林耕仁 〇高虹安

苗栗縣 △徐定禎 謝福弘 〇鍾東錦

台中市 蔡其昌 ◎盧秀燕

彰化縣 黃秀芳 ◎王惠美

南投縣 蔡培慧 ◎許淑華

雲林縣 劉建國 ◎張麗善

嘉義縣 ◎翁章梁 王育敏

嘉義市 李俊俋 ◎黃敏惠

台南市 ◎黃偉哲 謝龍介

高雄市 ◎陳其邁 柯志恩

屏東縣 ◎周春米 蘇清泉

宜蘭縣 江聰淵 ◎林姿妙 陳琬惠

花蓮縣 KolasYotaka ◎徐榛蔚

台東縣 劉櫂豪 ◎饒慶鈴

澎湖縣 〇陳光復 △賴峰偉

金門縣 不提名 ◎楊鎮浯

連江縣 李問 ◎曹爾元／王忠銘

不過小笠原欣幸也強調，「因為這次我無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，我希望台灣朋友們給我指教。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完