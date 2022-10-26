鍾東錦唱山歌說政見　轟對手指控都是假議題：不如勤走基層聽心聲

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／ 苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦26日舉辦獅潭鄉競選總部成立大會，成為第一個完成設立18鄉鎮市競選總部的苗栗縣長候選人，鍾東錦指出，這展現出競選團隊的效率與團結的向心力外，更是服務鄉親、民意所向的匯流站，對於連日來面對中央綠色恐怖大舉入侵苗栗，他在成立大會唱起山歌和支持者聊政見，強調對方指控都是假議題，還不如勤走基層，聽取民眾心聲。

獅潭鄉是苗栗縣人口最少的鄉鎮，總人數約4100餘人，但鍾東錦仍在當地設立競選總部，他認為不能因為人少就偏廢，反而要更加重視當地建設與居民需求，果然總部成立大會就吸引數百民眾前往參與。

鍾東錦一上台還沒開口致詞，就先來一首客家平板山歌，平板山歌雖然曲調一樣，歌詞卻可以自由發揮、臨時編寫，鍾東錦就現場當起急智歌王，改詞高唱祝福長者，讓曾被封為長壽村的獅潭鄉親非常開心。

鍾東錦也在致詞時指出，獅潭鄉緊鄰永和山水庫和大埔水庫，但全鄉接自來水的用戶只有3.31%，大多數鄉親都是使用地下水或簡易自來水，導致用水品質低落，這是他非常不能接受的。因此未來當選縣長後，將會全力提升鄉內的自來水普及率，讓鄉親每天都可以使用優質自來水。

此外，獅潭鄉內有眾多古道與仙山宗廟，再加上老街再造，期望在鄉內推動具有在地特色的宗教文化園區，吸引觀光客前往，同時也要兼顧居民生活環境，對於台3線周邊住家，經常遭到重型機車帶來噪音困擾，鍾東錦表示，將透過老房重建方式，申請經費為住戶加裝隔音門窗。

對於連續2個星期，對手政黨的圍攻，鍾東錦也重申，財產和土地全部都依法、如實申報，對手如果有質疑，歡迎檢舉調查，但也請對手不要再用影射、栽贓的奧步。

他說，要選縣長，不是開開罵人的記者會就好，而是要確實傾聽苗栗鄉親的需求，所以他每天除了兼顧苗栗縣議會議程外，都在18鄉鎮市穿梭，傾聽民眾需要什麼、缺少什麼，並且舉辦大大小小問政說明會，都是直接面對鄉親、面對民眾，反觀對手歷經多次選舉，每次選完之後「人就不見了」，那才叫「閃躲、閃避」，呼籲鄉親團結一起守護苗栗的藍天。

▼無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦已成立18鄉鎮市競選總部。（圖／鍾東錦競選團隊提供）