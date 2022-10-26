ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠　69.7%泛藍力挺

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

年底新竹市長選戰由國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹及民眾黨立委高虹安三人形成「三腳督」局面。根據《ETtoday新聞雲》26日公布最新民調顯示，高虹安支持度37.8%、沈慧虹31.7%、林耕仁18.2%，由高虹安微幅領先沈慧虹6.1個百分點。若從政黨傾向交叉分析來看，高虹安除了擁有民眾黨（87.3%）的支持外，更獲得泛藍（69.7%）選民的支持；然而，林耕仁在泛藍選民支持度僅有27.8%，可見國民黨及泛藍的選民有部分票源流向高虹安。

▲2022新竹市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）



根據本次調查，在支持度方面，高虹安支持度37.8%，沈慧虹支持度31.7%，林耕仁支持度18.2%，其餘無黨籍候選人（包括龔偉綸、李驥羣、黃源甫）三人合計0.7%，前兩名的高虹安與沈慧虹支持度差距僅6.1個百分點，由高虹安暫時領先。

從選民性別、年齡層交叉分析看來，高虹安在男性與20至59歲年齡層中，皆獲得4成以上的支持度；沈慧虹在60歲以上的支持度最高（45.1%）；林耕仁在60歲以上的支持度表現較佳（29.8%）。

若從政黨傾向交叉分析來看，高虹安除了擁有民眾黨（87.3%）的支持外，更獲得泛藍（69.7%）、中間選民（39.2%）及國民黨（22.0%）選民的支持；沈慧虹則在民進黨（87.3%）及泛綠（70.8%）擁有高支持度，顯示綠營票倉相當團結；而林耕仁雖然擁有國民黨（69.9%）的支持，但值得注意的是，其泛藍僅有27.8%支持度，可見政黨傾向為國民黨及泛藍的選民有部分票源流向了高虹安。

從議員選區來看，高虹安在第2選區支持度超過五成，領先沈慧虹3成以上，在第1選區也以超過4成以上的支持度勝出。沈慧虹在第3選區獲得4成以上支持度，略為領先高虹安一成二的幅度，而在第4選區及第05選區中，沈慧虹支持度雖達3成以上，但僅是微幅險勝高虹安，競爭情況膠著。林耕仁則在第5選區擁有相對較高的支持度。

其次，看好度方面，有40.4%新竹市民看好高虹安當選2022新竹市長，29.7%新竹市民看好沈慧虹當選，17.4%看好林耕仁，另有12.5%表示不知道、沒意見。

至於新竹市民對藍綠白三位候選人的喜惡方面，高虹安喜好度為37.4%、討厭度為27.6%；對沈慧虹的喜好度為28.5%、討厭度為27.8%；對林耕仁的喜好度為19.4%、討厭度為14.9%，以高虹安最受新竹市民喜愛。

另外，針對前任新竹市長林智堅施政滿意度，有50.0%新竹市民對林智堅的施政表現感到滿意（非常滿意18.2%、還算滿意31.8%）；另有43.9%新竹市民對林智堅施政表現感到不滿意（非常不滿意19.6%、不太滿意24.3%）。

最後，在居住幸福度部分，65.6%市民對住在新竹市感到幸福（非常幸福15.8%、還算幸福49.8%）；另有26.4%新竹市民認為不幸福（非常不幸福6.7%、不太幸福19.7%）。

有關本次民意調查，《ETtoday民調雲》於10月19日至24日，針對20歲以上戶籍為新竹市各行政區的民眾進行「新竹市長選情調查」，回收有效樣本數1,068份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。