　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠　69.7%泛藍力挺

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

年底新竹市長選戰由國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹及民眾黨立委高虹安三人形成「三腳督」局面。根據《ETtoday新聞雲》26日公布最新民調顯示，高虹安支持度37.8%、沈慧虹31.7%、林耕仁18.2%，由高虹安微幅領先沈慧虹6.1個百分點。若從政黨傾向交叉分析來看，高虹安除了擁有民眾黨（87.3%）的支持外，更獲得泛藍（69.7%）選民的支持；然而，林耕仁在泛藍選民支持度僅有27.8%，可見國民黨及泛藍的選民有部分票源流向高虹安。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

▲2022新竹市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

根據本次調查，在支持度方面，高虹安支持度37.8%，沈慧虹支持度31.7%，林耕仁支持度18.2%，其餘無黨籍候選人（包括龔偉綸、李驥羣、黃源甫）三人合計0.7%，前兩名的高虹安與沈慧虹支持度差距僅6.1個百分點，由高虹安暫時領先。

從選民性別、年齡層交叉分析看來，高虹安在男性與20至59歲年齡層中，皆獲得4成以上的支持度；沈慧虹在60歲以上的支持度最高（45.1%）；林耕仁在60歲以上的支持度表現較佳（29.8%）。

若從政黨傾向交叉分析來看，高虹安除了擁有民眾黨（87.3%）的支持外，更獲得泛藍（69.7%）、中間選民（39.2%）及國民黨（22.0%）選民的支持；沈慧虹則在民進黨（87.3%）及泛綠（70.8%）擁有高支持度，顯示綠營票倉相當團結；而林耕仁雖然擁有國民黨（69.9%）的支持，但值得注意的是，其泛藍僅有27.8%支持度，可見政黨傾向為國民黨及泛藍的選民有部分票源流向了高虹安。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

從議員選區來看，高虹安在第2選區支持度超過五成，領先沈慧虹3成以上，在第1選區也以超過4成以上的支持度勝出。沈慧虹在第3選區獲得4成以上支持度，略為領先高虹安一成二的幅度，而在第4選區及第05選區中，沈慧虹支持度雖達3成以上，但僅是微幅險勝高虹安，競爭情況膠著。林耕仁則在第5選區擁有相對較高的支持度。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

其次，看好度方面，有40.4%新竹市民看好高虹安當選2022新竹市長，29.7%新竹市民看好沈慧虹當選，17.4%看好林耕仁，另有12.5%表示不知道、沒意見。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

至於新竹市民對藍綠白三位候選人的喜惡方面，高虹安喜好度為37.4%、討厭度為27.6%；對沈慧虹的喜好度為28.5%、討厭度為27.8%；對林耕仁的喜好度為19.4%、討厭度為14.9%，以高虹安最受新竹市民喜愛。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

另外，針對前任新竹市長林智堅施政滿意度，有50.0%新竹市民對林智堅的施政表現感到滿意（非常滿意18.2%、還算滿意31.8%）；另有43.9%新竹市民對林智堅施政表現感到不滿意（非常不滿意19.6%、不太滿意24.3%）。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

最後，在居住幸福度部分，65.6%市民對住在新竹市感到幸福（非常幸福15.8%、還算幸福49.8%）；另有26.4%新竹市民認為不幸福（非常不幸福6.7%、不太幸福19.7%）。

▲▼新竹市長選情調查1026。（圖／ETtoday民調雲）

有關本次民意調查，《ETtoday民調雲》於10月19日至24日，針對20歲以上戶籍為新竹市各行政區的民眾進行「新竹市長選情調查」，回收有效樣本數1,068份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

ET快訊
金門大橋將通車！縣府：加速推動「金廈大橋」
快訊／高雄2機車猛烈互撞　短褲妹頭部重創送醫不治
ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠
快訊／下班注意！台鐵爆死傷事故　民眾入侵軌道遭區間車撞上
快訊／台中桶屍身分曝！死者女友2年未繳租金竟成藏屍地
獨／台中驚悚桶屍案！鄰居曝「半夜淒厲狗螺聲」
台中桶屍水泥塊冒出「戴表男性左手」　警帶回輕熟女調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

鍾東錦唱山歌說政見　轟對手指控都是假議題：不如勤走基層聽心聲

金門大橋將通車！　楊鎮浯加快腳步：積極推動金廈大橋

ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠　69.7%泛藍力挺

張善政造勢舞台壓壞公園草皮！留下爛泥與積水　她爆「連帆布也沒收走」

成功嶺替代役性騷案「未經程序逕自發新聞稿」　監院糾正役政署　

新北第5選區／板橋殺人路口「常聽到招魂鈴聲…」　李婉鈺籲改善1事

陳時中：若私托從市場上消失　公托品質也會下降

18歲公民權藍白支持度不到4成　民進黨憂「不知喊真還喊假的」

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

鍾東錦唱山歌說政見　轟對手指控都是假議題：不如勤走基層聽心聲

金門大橋將通車！　楊鎮浯加快腳步：積極推動金廈大橋

ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠　69.7%泛藍力挺

張善政造勢舞台壓壞公園草皮！留下爛泥與積水　她爆「連帆布也沒收走」

成功嶺替代役性騷案「未經程序逕自發新聞稿」　監院糾正役政署　

新北第5選區／板橋殺人路口「常聽到招魂鈴聲…」　李婉鈺籲改善1事

陳時中：若私托從市場上消失　公托品質也會下降

18歲公民權藍白支持度不到4成　民進黨憂「不知喊真還喊假的」

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

農委會聯手貿協在美推廣石斑魚　米其林名廚料理驚豔舊金山

兄弟季後賽首戰僅5位PS還沒峮峮惹怒球迷　經紀公司發聲了

高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

87樂團徵選新主唱！艾成生前暖舉曝光「助美籍製作人取就業金卡」

林彥汝曝新北賣場哺乳室「太恐怖」　餵奶到一半被開門：明明鎖了

台東孕婦未治療高血壓　癲前症險奪胎兒命

閒置地下商場變商辦！格局最小30坪　符合1條件「3年不漲租」

快訊／高雄兩機車互撞3人慘摔　短褲妹頭部重創送醫不治

鍾東錦唱山歌說政見　轟對手指控都是假議題：不如勤走基層聽心聲

金門大橋將通車！　楊鎮浯加快腳步：積極推動金廈大橋

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

快訊／楊植斗拜票重摔後腦著地　羅智強曝情況：頭到現在還在暈

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

高嘉瑜問近千萬建區塊鏈資料庫「拿來幹嘛？」官員答不出來

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

快訊／林佳龍突發燒　今早才「無罩合體」江聰淵

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

柯文哲為水門案認錯：我沒同理心

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

更多熱門

相關新聞

民進黨台南市黨部最新民調

民進黨台南市黨部最新民調

民進黨台南市黨部26日公布一份台南市長選情評估的最新民調，結果有百分之54.4％的民眾希望現任市長黃偉哲繼續擔任台南市長，僅有17.3％的民眾希望謝龍介擔任台南市市長，而針對黃偉哲就任以來的表現，則有65.4％的民眾滿意度。

板橋這路口「常有招魂鈴聲」　李婉鈺籲改善

板橋這路口「常有招魂鈴聲」　李婉鈺籲改善

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

回應高虹安　資策會：兼職未提申請、將採取法律行動

回應高虹安　資策會：兼職未提申請、將採取法律行動

北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票

北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長高虹安林耕仁沈慧虹民調

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面