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新北第5選區／板橋殺人路口「常聽到招魂鈴聲…」　李婉鈺籲改善1事

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲李婉鈺關注交通問題。（圖／翻攝自李婉鈺臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選倒數一個月，《ETtoday新聞雲》持續為您整理新北市第5選區候選人的動態，目前已有多名候選人成立競選總部，且加強宣傳自己的理念、政見。其中想藉著這次大選東山再起的無黨籍候選人李婉鈺就希望可以改善重要街道指示燈標示不清的問題；無黨團結聯盟候選人廖裕德則主推雙語教育。

「當你住附近，常常能聽到招魂的鈴聲…」李婉鈺在臉書表示，25日和交通局一起前往有「殺人路口」之稱的板橋文化路及環河西路口進行會勘，「該路口已連續發生多場事故，附近住戶甚至常聽到招魂的鈴聲，這個危險的路段，大家行經時要多注意」，指出該處有左轉燈位置標示不清、違規罰則未注明等狀況，因此時常有違規事故發生。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲李婉鈺要求交通局在1個月內提出改善計畫。（圖／翻攝自李婉鈺臉書）

為了不要再有事故發生，李婉鈺要求交通局在1個月內提出改善計畫，否則將協助家屬採取法律行動。交通局回應，將於一個月內增設左轉反光警示條，並研議增設科技執法及加強取締。李婉鈺強調，會持續監督案件發展，確保交通安全已得到改善，證明自己做事的決心。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲阮橋本在路上遇到車禍。（圖／翻攝自阮橋本臉書）

無黨籍候選人阮橋本也相當關心行車安全，表示日前回到競選總部時，在路上遇到一場車禍，隨即上前幫忙，所幸無人員傷亡，「在此提醒大家，下雨天騎車注意安全，祝大家行車平安，17一起守護板橋」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲林國春關注學生安全。（圖／翻攝自林國春臉書）

國民黨籍候選人林國春則關注學生上下學的安全，表示上週也和交通局、教育局在中山國中討論通學環境的改善，並立即辦理會勘研議。改善研議事項包括，縣民大道右轉進188巷，轉角黃色蓋子印有路燈定位編號將會移除部分；文化路轉188巷學校前方建議增設家長機車接送區部分，請學校朝向家長接送內部化研議試辦；上下學時段禁止大型車輛進入部分，也請交通局檢視周邊牌面，設置禁止15噸以上大貨車進入牌面。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲彭盛韶也很留意兒童議題。（圖／翻攝自彭盛韶臉書）

時代力量候選人彭盛韶同樣留意兒童議題，表示過去在同黨立委王婉諭的辦公室時，時而會接到兒虐案件的陳情，希望大眾可以更關注這方面的問題，「王婉諭委員和辦公室同仁特別製作了一份『疑似兒虐事件通報流程』，要和家長們分享這兩年多來處理兒虐事件的經驗」，希望能幫助到更多的家長。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲王淑慧分享公托資訊。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

無黨籍候選人王淑慧則在臉書分享資訊，透露板橋又有公托開幕，「新北市政府25日舉行新莊建國、新莊興化、新莊龍安、三重光榮、土城員和、新店五峰、板橋公八等公共托育中心聯合開幕」，總計可提供275個收托名額，報名時間從即日起至11月15日下午5時止。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲廖裕德想推動「雙語教育」。（圖／翻攝自廖裕德臉書）

廖裕德關注的是「雙語教育」，為宣導國家雙語政策，他藉著與里民及教育志工座談機會，向民眾說明國家雙語政策的重要性，「因為國家雙語政策全面實施後，雙語將成為青年及小孩未來在職場上謀生與求職的必備工具」，需要家長與孩子的全力配合，希望能加速推動新北市成為更具有國際競爭力的雙語國際城。

民進黨候選人戴瑋姍和黃淑君則PO出同樣影片，表示這次九合一選舉，同時也是台灣民主史上第一次的修憲複決案，「十八歲公民權，是各政黨一致的共識，但卻要965萬高門檻的同意票」，希望能共同給年輕人信心和支持，讓年輕世代也可以參與國家政策。

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