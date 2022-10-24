黃偉哲拚連任提5大願景　批馬英九負債1.7兆「敗家總統」

▲台南市長黃偉哲23日下午成立連任勝選總部，提到前總統馬英九任內讓台灣負債1兆7千多億，是「敗家總統」，沒資格評論台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

選戰進入全力衝刺階段，台南市長黃偉哲於昨日（23）下午成立連任勝選總部，總統蔡英文也親臨現場，替市長及議員候選人授戰旗。黃偉哲向支持者喊話，這次的選舉，是一場「看好台南」或「看衰台南」的決戰，並提到前總統馬英九任內讓台灣債務增加1兆7千多億，沒資格來台南講東講西，與蔡英文總統相比是「沒有比較沒有傷害」。

黃偉哲在總部成立大會中，對未來4年提出5大願景，包括永續台南、宜居首府；活力台南、全齡照顧；文化台南、國際聚焦；便捷台南、區域均衡；富饒台南、壯大台灣，選出好的人當市長，能讓城市升級，延續過去好的發展。

黃偉哲也指出，今年的選舉，不只決定市長、議員與里長，也是一場看好台南或看衰台南的決戰，他質疑前總統馬英九沒資格來台南進行評論，因為在馬英九任內，台灣債務增加1兆7千億，黃偉哲以馬英九是「敗家總統」為例，相較蔡總統任內不僅還債，還讓經濟成長比以往更高，他強調台南不需要敗家的政策，只有省愈多、才能給鄉親更多的福利。

蔡英文總統也以黃偉哲市長候選人5號為例，稱讚黃偉哲「5認真5吿讚」，台南不只有文化發展，還有科技產業。總統以沙崙綠能科學城為例，因為有黃偉哲跟中央一起打拚，現在台南高鐵周遭不只有綠能產業，還有資安產業、大台南會展中心，未來在中研院南部院區完工後，將繼續設立「量子科技實驗大樓」。總統也說明，未來南科與沙崙之間將透過捷運連結，替台南新添8萬就業機會，呼籲市民繼續支持黃偉哲，讓國家級建設繼續在台南，讓台南繼續進步。

根據主辦單位估計，23日在活動開始前就已滿場，人潮湧入超乎預期，估計在2時活動開始後30分鐘，現場人數已經達到數萬人，而民進黨台南6位立委與34位議員候選人及代表全部出席，力求市長高票當選，議員全壘打拚議會過半，同時鼓勵更多市民支持18歲公民權。

