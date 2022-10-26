北市最新民調分析！　沈富雄預測「陳黃平分大餅」：蔣萬安等著贏

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長三腳督選戰激烈，中廣與蓋洛普公司24日發布最新民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安29.67％、民進黨台北市長候選人陳時中22.13％，以及無黨籍台北市長候選人黃珊珊17.42％，由蔣萬安領先。對此，前民進黨立委沈富25日表示，「我不挺誰也不罵誰，就數學論數學，蔣萬安就是贏在，兩個對手平分所剩下的大餅。」

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》「T台開講」中表示，這是蓋洛普民調中黃珊珊第一次變為第三名，他認為，起碼要有兩個以上具有公信力的民調來證明黃珊珊真的是第三名，要不然他將持保留態度。

「從現在開始沒有棄保，我從第一天就講沒有棄保，台北怎麼會有棄保呢？」沈富雄指出，棄保是選民捨棄第三名去挺第二名，目的就是要第二名趕過第一名，但現在第二名跟第三名之間沒有這種革命感情，再加上第三名的民進黨中央與總統已經投資太多，「怎麼會捨棄呢？就算捨棄也捨不乾凈。」

沈富雄透露，蓋洛普民調有一個特點，就是不表態的高達3成，所以三個人的支持度通通加起來只有7成，但其他的民調3個人加起來則有8成。他推測，如果第二名、第三名加起來4成，兩人可能相差4個百分點。其他民調第二名、第三名加起來若有5成，兩個人可能相差5個百分點；因此，重點就是「第二名跟第三名平分大餅，分得很平均讓蔣萬安等著贏。」沈富雄強調，「我不挺誰也不罵誰，就數學論數學，蔣萬安就是贏在，兩個對手平分所剩下的大餅。」