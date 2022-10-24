布可星球專刊發表　黃偉哲期許閱讀成為市民的習慣

▲台南市教育局蒐羅了兩年多來學生、教師、家長使用布可星球的各種「撇步」，出版《使用布可星球的100種方法》專刊，24日由黃偉哲市長主持發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，台南市教育局打造自幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」（https://read.tn.edu.tw/），自2020年8月推出以來，已吸引1370萬以上人次上線瀏覽，深獲好評。

為持續優化「布可星球」，教育局蒐羅了兩年多來學生、教師、家長使用布可星球的各種「撇步」，出版《使用布可星球的100種方法》專刊，24日由黃偉哲市長主持發表記者會，期待有更多的大、小朋友加入，讓閱讀成為一種生活習慣。

市長黃偉哲表示，台南市民愛閱讀，去年全市平均每人借閱4.08冊書籍，居全國第2，座落於新營的國家圖書館南部分館也在上月動土，希望可以讓閱讀環境更好。閱讀是通往世界的一扇窗，小朋友透過閱讀遨遊世界，也有了想像與夢想。布可星球以遊戲化的方式，加強孩子的閱讀動機，也期待這樣的動機能從學校延伸到家庭、到整個社會，讓閱讀成為台南人獨特的生活習慣。

教育局長鄭新輝表示，閱讀力是知識學習的基礎，去年委託台灣師範大學「適性閱讀（Smart Reading）團隊」進行研究，針對全市2700餘名學生進行為期4個月的追蹤，發現國中小學生在使用布可星球後的閱讀能力進步幅度，普遍大於沒有使用布可星球的學生；另外，布可星球對於中低閱讀成就學生的輔助效果，也呈現顯著效果。

鄭新輝局長接著表示，布可星球與閱讀能力的關聯有了科學化的數據支持，更期待這本集結全市國小到高中階段學生、家長及老師心得分享的專刊，能夠讓還沒有使用、比較少使用布可星球的學生、家長、老師，能夠認同、內化進而分享，不管是先讀字少、好懂的書再來做題目，還是透過班級共讀、親子共讀的方式，都能達到養成閱讀習慣的目標。

永信國小學生吳宥萱表示，從中年級開始，她就開始她的尋寶之旅，剛開始配合老師的規劃，每週有固定的閱讀單，老師提供簡報，講述內容重點，回到家裡媽媽會和她借閱書籍。她的闖關策略包括做筆記、和家人對話式共讀以及書寫閱讀反思。在媽媽的伴讀下，不僅達到校內頂尖前十名布可王，也讓她熱衷改編故事，布可星球讓她更喜歡閱讀。

大成國小家長毛香懿小姐表示，教育局推行布可星球，她使用許多策略來與兒子共享閱讀的樂趣。例如:會用點數來鼓勵他，越級挑戰不同年齡層適讀的書本；或是把書本擺在明顯的位置，吸引他閱讀；又或跟孩子一起翻開書本回答問題，享受親子共讀的樂趣。她認為在整個活動當中，受益最大的是自己，家長必須把每本書都讀過，所以改變了閱讀偏食的習慣，也擴展她的閱讀範圍。

西港國中教師蔡孟宜表示，閱讀是生命中很重要的一件事，她的方法是先用網路資源，找一本容易達成的書，全班一起挑戰，相信這不是一件很難的事情。接下來老師會在課堂上分享一些有趣的書籍，講到精彩的部分停下來，讓孩子自己想要去探索故事的結尾，慢慢經過一段時間，閱讀已成為班上的日常，也建立了一個面對生命最好挑戰的機會。

教育局表示，這本專刊是透過「使用布可星球的100種方法」徵文活動，收錄100則學生、家長、教師使用布可星球的心得，未來將提供每校1本，希望有助於學校推動閱讀教育。同時，藉由專刊的出版，也邀請全市家長、教師持續鼓勵學生「灌溉」這座星球，展現台南豐沛的閱讀力。