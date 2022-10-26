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小抹香鯨擱淺！搶救5天上午換氣不穩驚傳死亡　將解剖釐清死因

▲桃園擱淺小抹香鯨命名Momo有洋蔥 東北季風減弱風浪低後重回大海。（圖／基隆市政府提供）

▲桃園擱淺小抹香鯨命名「Momo」。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

日前一對小抹香鯨母子在桃園笨港海域沙灘擱淺，幼鯨當場死亡，母鯨之後送往基隆八斗子岸置中心，今天是第五天也是關鍵日，中華鯨豚協會發起命名活動，最後由「Momo」獲得高票當選，已正式命名。小抹香鯨在協會團隊全力照料下，原本身體狀況穩定，還打算趁風浪小時野放，但今天上午將近11時左右，牠因連續換氣或憋氣等不穩定驚傳死亡，讓救援團隊人員難過不已。

中華鯨豚協會指出，收容於基隆八斗子的小抹香鯨Momo，身體狀況原本穩定，但25日晚間至26日上午的小抹香鯨，一直有連續換氣或是憋氣等狀態，救援團隊持續針對小抹香鯨的狀態做調整，希望牠能減少緊迫的發生，雖然現場救援團隊盡力維持牠穩定，牠卻突然停止生命跡象死亡，後續會將牠的遺體進行解剖，釐清是否有其他病兆或死因。

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回顧整起事件，中華鯨豚協會22日前往桃園笨港沙灘救援擱淺的小抹香鯨，其中體長120公分的幼鯨已死亡，體長250公分的母鯨有外傷，當晚被送到基隆八斗子救援池，雖然小抹香鯨狀況良好，但緊迫數值卻上升，25日小抹香鯨發生嘔吐、全身用力而側傾、換氣不順等問題。

中華鯨豚協會說，從嘔吐物中發現一些胃的黏膜組織，推測可能有胃潰瘍的請況，由於狀態不穩定，因此這也讓救援團隊整夜呈現緊繃的狀態，並盡可能的維持鯨豚的狀態；聽力部份初步發現小抹香鯨能聽見，但因為後續有表現出緊迫的反應，為了不讓鯨豚有過多的壓力，因此檢測作業也就暫停執行。

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