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民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

▲▼新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會、競總主委林錫耀秘書長致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選倒數31天，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日在中常會前拋出「3個拜託」，呼籲支持民進黨候選人；另據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中說，各地選情已經開始升溫，未來1個月要讓選情持續加溫，民進黨立法院黨團總召柯建銘則以新竹市前市長林智堅為例指出，這次有很多激戰區，「三咖督」縣市只要衝過40%，就有勝選機會，因此要堅持到最後一刻。

▲▼民進黨立法院黨團總召柯建銘聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘聯訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼蔡英文 民進黨「21+1 個理由!回家投票!」 記者會＆中常會。（圖／翻攝自民進黨直播）

▲民進黨主席蔡英文致詞。（圖／翻攝自民進黨直播）

據轉述，林錫耀今天在中常會黨務報告階段表示，上周全台候選人抽籤完畢，各縣市開始有車隊遊行造勢，感覺上選情已經開始升溫，剩下1個月選舉會有很大的變化，請大家盡量讓選情加溫、加熱，提高候選人的支持度。

此外，柯建銘會中談及，台北市、新竹市、苗栗縣都是「三腳督」的縣市，這種選舉只要衝過最後40％，很可能就是那個贏家，他還舉出兩個例子說，當初2014年林智堅首戰新竹市長就是「三腳督」，最後一週林智堅在民調上還輸6％，衝到最後一天卻贏了1114票；另外民進黨立委郭國文在2019年立委補選時，最後一週還輸7％，但最後一天投出來贏了3000多票。

另據轉述，柯建銘強調，這次有很多激戰區，要堅持到最後一刻，台北市也一樣，新竹、苗栗乃至於桃園都是一樣，拚到最後才知輸贏；林錫耀會中幫柯建銘此語「讚聲」說，台北市、新竹市、苗栗縣都要戰到最後，另也預告，在本周推出「18歲公民權」訴求後，下周中常會將繼續推出「反黑金」論述。

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