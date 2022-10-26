南投客家族群達9萬人　許淑華、蔡培慧拋客家發展政見搶票

▲蔡培慧與客家團體座談，提出客家文化政見。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人蔡培慧25日與草屯鎮的客家團體座談，向數十位客家鄉親闡述客家政見，逐一耐心說明鄉親提出的問題，現場互動熱絡。



蔡培慧表示，擔任立委及行政院中辦執行長時，看到國姓鄉、埔里鎮、草屯鎮不同地域的客家鄉親，都為傳承文化、發揚族群觀光做努力，他也全力支持相關的計畫或建設：像國姓鄉的「搶成功」推戰船活動，就象徵著地方凝聚力，並邀請鄰近鄉鎮一起參與，讓民眾都能體驗國姓鄉客家與國姓爺文化；近年則陸續協助埔里公所爭取客委會補助、提升重點客家聚落「廣成里小埔社客家文化園區」的觀光休閒量能，今年4月也邀請客委會主委楊長鎮前往參訪。

蔡培慧強調若選上縣長，將針對客家文化進行升級：首先會將原先縣府予以客家活動400萬元經費補助提高到2000萬元，讓以文化為基礎的客家產業發展有更充分的支持；另將結合中央客委會浪漫臺3線政策，連結南投臺14線的客家鄉鎮共同推動「客家十七玩」計畫，發展客庄文化與里山經濟，推廣咖啡、鹿茸等南投客家聚落產業；同時會創造客語的沈浸學習環境、鼓勵增加客語學習時數及鼓勵客語認證。



蔡培慧也承諾打造客家文藝復興平台，辦理客家日、桐花季、搶成功、義民文化節及平安戲等活動，透過文化節慶凝聚客家認同，並創設「客庄發展基金」提供研發、行銷的資金，鼓勵青年返鄉繁榮客庄；蔡培慧表示，上任後還將成立「客家諮詢委員會」，並以「客家文化館」打造客家影音中心與客家文化生活體驗園區，讓南投從民間到政府、從村里到鄉鎮都能充滿客家文化氣息。

▲許淑華提出三大主軸客家政見。（圖／許淑華競選總部提供）

另一方面，國民黨縣長候選人許淑華則在日前南投茶「千人擂茶」活動後，針對縣內9萬客家族群提出3大主軸客家政見：「客語薪傳推廣」方面，持續辦理客語深根計畫、培訓客語薪傳師資；推動公眾事業單位使用及提供客語友善服務；鼓勵縣內中小學開設客語為授課語言之課程；獎勵家庭祖孫共學，推廣生活沉浸式客語學習。

「客家文化傳承」方面，建構南投客家知識學、充實文獻，以啟後學；廣辦客家活動、技藝研習，以弘揚客家文化；深化南投客庄特色與內涵，以凝聚在地認同；加強客家文化與產業的連結，以提升向心力；適度充實客家預算，支持客家相關活動所需。最後是客庄產業創生，包括縣府持續推動「客庄產業創新加值計畫」，加強辦理「客庄創生環境營造計畫」，以及形塑客庄產業聚落，創造就與強化競爭力。