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日本74歲老翁「離奇溺斃」水深6cm水溝！　腳踏車倒一旁

▲▼水溝。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲老翁跌入水溝後離奇溺斃。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣福山市一名74歲老翁25日晚間被發現跌落水溝，隨即被送往醫院，但仍因搶救無效身亡。男子的死因為溺水，然而當時他所處的水溝卻只有6公分深。目前警方仍在調查詳細的事故經過與原因，不過初步判斷死者應該是騎腳踏車時不慎跌入水溝內，才會導致意外發生。

根據當地媒體報導，74歲的律師後藤賞之25日晚間8時左右被附近民眾發現倒臥在廣島縣福山市的一條水溝中，救護人員隨即將他送往醫院，但經搶救，仍於1個小時後被宣告死亡，死因則是溺斃。當時通報民眾曾向警方表示，死者是從腳踏車上摔下來，跌進水溝內。

警方到場後，的確也在意外現場發現疑似是後藤賞之的腳踏車。而水溝與道路間有一排高約80公分的柵欄，水溝的寬約4.3公尺、深約1.3公尺，但是水深僅6公分。

警方初步判斷，死者應該是在騎車時不慎撞上一旁柵欄，並跌進水溝內，不過詳細事故原因與事發經過仍待調查，至於水深僅6公分卻還是造成男子溺斃的原因也還須釐清。

另一方面，為了防止類似事故再次發生，福山市公所26日早上也到現場進行勘查作業。

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