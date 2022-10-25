13月大女嬰確診住院！慘遭護理師誤「注射50倍劑量」藥物致死

▲女嬰遭護理師誤注射5mg的藥物，隔日身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

南韓一名13個月大女嬰因確診新冠入院治療，並在住院期間出現呼吸困難等症狀，醫師因此開出腎上腺素注射液的處方，並在醫囑註明需經稀釋後，以霧化吸入器給藥。沒想到護士卻將腎上腺素注射液用靜脈注射方式打進女嬰體內，且劑量為標準的50倍，導致女嬰病情惡化最終死亡，事後甚至還刪除病歷。警方目前已經向法院申請對3名涉案護理師發布拘捕令。

根據《韓聯社》報導，南韓濟州一名13個月大的女嬰因確診住進濟州大學醫院治療，然而卻在3月12日死亡。沒想到事後卻被發現，女嬰的死因並不單純。經警方與醫院調查，當初女嬰確診後曾出現呼吸困難等症狀，主治醫師因此在3月11日開藥，要求護理師將5mg的腎上腺素注射液稀釋後，用霧化吸入器讓女嬰服用。

負責護理師卻將5mg的腎上腺素注射液透過靜脈注射的方式注射進女嬰體內，導致女嬰病況突然加劇，並轉送至重症監護室，然而最後仍於3月12日死亡。

根據報導，腎上腺素注射液鮮少以靜脈注射方式投藥給嬰兒，就算是以注射方式給藥，標準劑量也是0.1mg，然而該名護理師給藥的劑量卻是標準的50倍。

令人震驚的是，另一位護理師得知同事出現業務過失行為後，竟然協助刪除病歷中的醫囑內容，兩人的護士長也假裝不知道此事，企圖幫兩人掩飾犯行。濟州警察廳24日已向法院申請這3名涉案護理師的拘捕令。