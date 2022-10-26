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日本30年最大規模漲價潮！2類產品漲最多　明年恐繼續上調

▲▼ 日本智能超市 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲全球通膨，日本物價也大漲。（圖／記者曾婉婷攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

由於全球原物料通膨和日圓急遽貶值，日本食品和飲料價格在10月紛紛大漲價，品項超過6500種，漲價潮已達到31年來最大規模，2個人以上組成的家庭平均每年開銷多出6.8萬日圓（約新台幣1.48萬元）。

綜合日媒報導，日本10月起民生大漲價，尤其食品方面共105家廠商、將近6700件商品大幅漲價，還有其他商品也會陸續在11、12月漲價。食品類方面，日本10月漲價最多的屬於飲料、酒精。

其中朝日啤酒、麒麟啤酒、三得利啤酒、札幌啤酒等啤酒類飲料運費上調，因為麥芽和玉米等原材料，以及鋁罐、紙板等包裝材料價格全都上漲。這是4家公司14年以來首次調漲罐裝啤酒價格。

飲料方面，日本可口可樂瓶裝商、三得利食品國際、麒麟飲料和朝日飲料都將塑膠瓶裝和罐裝飲料建議零售價上調4％至25％。這也是三得利24年來首次上調500ml瓶裝飲料價格。

食品方面，漲價幅度最大的是食用油，調漲高達23％，由於一線零售通路競爭激烈，食品調漲幅度較小，火腿和培根上漲超過2％，香腸上漲超過3％。

除此之外，日本電氣、燃料費也同步調漲，因應國際情勢明年可能會繼續上漲，日本民眾褲帶得愈勒愈緊。

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