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真子公主「美術知識不足」硬要進畫廊工作！他合作後嘆：不夠專業

▲▼日本真子公主將與未婚夫小室圭結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室真子被紐約美術界人士批評，不夠專業。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女小室真子目前與剛考上紐約律師執照的丈夫小室圭一同定居美國，赴美後的她則是一度傳出將任職於紐約大都會藝術博物館。目前已經成為該館「學藝員」的她，卻被曾經共事過的紐約美術界人士批評，專業知識與英文能力都不足，甚至在參加美術界聚會時穿著過於隨意，宛如出門買菜一樣。

根據《女性自身》報導，小室真子23日迎來31歲生日，而在生日前夕，落榜2次的小室圭也終於成功取得紐約律師資格，讓她著實鬆了一口氣。現在的她雖然暫時不用擔心丈夫的仕途，但本人的事業卻也出現新危機。

小室夫婦赴美時曾傳出紐約大都會藝術博物館將聘任她，而根據業界人士透露，小室真子目前也已經成為紐約大都會藝術博物館學藝員的一員，並經常和館內日本美術部門的高層、著名策展人約翰卡本特（John T. Carpenter）同行。然而儘管身旁有這樣有能力的藝術家協助，小室真子卻還是被業內人士批評，「作為知名美術館的學藝員，根本能力不足。」

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭落棒2次終於考上紐約律師執照。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，小室真子今年夏天曾經和紐約大都會藝術博物館的工作人員一同到布魯克林博物館參觀以莫內為主軸的印象派展，但在交談之間，她卻只能說出西斯萊與弗雷德里克巴齊耶等大眾都聽過的知名畫家。業界人士指出，作為一名合格的學藝員，不只要知道畫家的名字，還要熟知其生長背景，並且對作品有一定程度的學術知識與見解，無法否認的是，小室真子的專業知識的確還不夠，也不能算是一名合格的學藝員。

曾經與小室真子共事過的美術界人士則指出，小室真子非常有禮貌，外表也散發出一股魅力，但是對當地人而言，她的談話內容卻太過幼稚。雖然能夠流暢地使用英文對話，在日常生活與工作中沒有障礙，但是一旦涉及到專業領域或是較難的詞彙，就能明顯感覺到還有很大的進步空間。

不僅如此，在美術界人士的聚會中，小室真子竟然像外出買菜一樣，穿著黑色衣服配上平底鞋，雖然沒有人直接指責她，但也不免讓其他人驚訝，這位前日本公主著實不太會分辨如何根據時間與場合進行適當裝扮。

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