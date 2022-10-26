更完整影片曝光！胡錦濤被攙扶離場前　不給看文件

記者詹雅婷／綜合報導

中共前總書記胡錦濤22日在二十大會場被攙扶離場引發揣測。依據新加坡媒體公布更完整的畫面，可見胡錦濤一開始手中拿著文件，隨後人大常委委員長栗戰書就把文件拿走，阻止翻看且不斷勸說安撫，在總書記習近平就叫來工作人員後，胡錦濤就被帶離會場。

▲習近平朝工作人員交代事情後，胡錦濤就被帶離會場。（圖／達志／美聯社）

新加坡亞洲新聞台公開的這段影片，捕捉到胡錦濤離場之前的畫面，當時二十大閉幕會前半場投票環節結束，就在上午11時15分左右，剛開放中外媒體進場拍攝。影片顯示，胡錦濤當時手中正拿著文件，坐在一旁的栗戰書在不斷勸說的同時，把文件抽走，整理好放回桌上。此時的習近平似乎也注意到這狀況，眼神朝胡錦濤的方向望去，但並未介入。

2/ Mr Li is then seen sliding the papers away from the 79-year-old Mr Hu, while saying something to him pic.twitter.com/FB9RgxCJBC — Olivia Siong (@OliviaSiongCNA) October 24, 2022

不過胡錦濤仍想再拿文件，依據西班牙ABC報先前公布的多張照片，可見栗戰書直接扶起胡錦濤的手，把文件直接移到自己前方，並持續勸說，期間政治局常委王滬寧也加入勸說。令人關注的是，此時中共中央辦公廳副主任孔紹遜已被叫至習近平身旁，可見習正在交代事情，且習當時似乎也想開口說些什麼，但最終沒有開口。

6/ Another staff member comes over and stands behind Mr Hu while holding on to his chair and listening to Mr Xi pic.twitter.com/83vb2KHaSQ — Olivia Siong (@OliviaSiongCNA) October 24, 2022

隨後，一名年輕隨扈來到胡錦濤身後，在習近平開口吩咐事情之後，胡錦濤就被攙扶離場。期間，在隨扈拿起文件、扶著胡錦濤起身後，孔紹遜也靠近扶著胡的椅子，儘管當時已起身的胡錦濤還想坐下，但年輕隨扈與孔紹遜仍示意要胡離開會場，一旁的栗戰書拿出手帕擦臉，微微起身似乎想幫忙，但被王滬寧阻止，而這時的習近平則是看向前方，什麼話也沒說。

▲ 二十大胡錦濤中場休息離場 。（圖／記者任以芳攝）

最終，胡錦濤在離開會場之前，不忘回頭跟習近平短暫交談，習沒有回話快速點頭示意。接著胡經過李克強身邊時，輕拍一下李克強的肩膀，示意即將離場，李克強同樣點頭致意，稍稍回頭看了一下胡離開背影。

▲護送胡錦濤離場的其中一人是孔紹遜。（圖／翻攝推特@dakekang）

中國官媒《新華社》事後透過推特英文帳號發文表示，胡錦濤近期都在休養身體，卻仍堅持參加閉幕會議，後來果然身體不適，工作人員為其健康狀況著想，才會陪伴前往場外房間休息。

只不過《法新社》等各大外媒紛紛指出，儘管79歲的胡錦濤看起來虛弱，但顯然不願離開。BBC更指出，中共大型會議通常嚴格遵照「劇本」進行，胡錦濤突然離場，可能不是意外。至於胡錦濤當時試圖翻看的文件到底是什麼，旅美的中國科普作家方舟子推測可能是中央委員候選人名單。

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