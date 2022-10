更完整影片曝光！胡錦濤被攙扶離場前　不給看文件

記者詹雅婷/綜合報導

中共前總書記胡錦濤22日在二十大會場被攙扶離場引發揣測。依據新加坡媒體公布更完整的畫面,可見胡錦濤一開始手中拿著文件,隨後人大常委委員長栗戰書就把文件拿走,阻止翻看且不斷勸說安撫,在總書記習近平就叫來工作人員後,胡錦濤就被帶離會場。

▲習近平朝工作人員交代事情後,胡錦濤就被帶離會場。(圖/達志/美聯社)

新加坡亞洲新聞台公開的這段影片,捕捉到胡錦濤離場之前的畫面,當時二十大閉幕會前半場投票環節結束,就在上午11時15分左右,剛開放中外媒體進場拍攝。影片顯示,胡錦濤當時手中正拿著文件,坐在一旁的栗戰書在不斷勸說的同時,把文件抽走,整理好放回桌上。此時的習近平似乎也注意到這狀況,眼神朝胡錦濤的方向望去,但並未介入。

2/ Mr Li is then seen sliding the papers away from the 79-year-old Mr Hu, while saying something to him pic.twitter.com/FB9RgxCJBC