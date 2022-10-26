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大陸 大陸焦點 特派現場

455萬粉女網紅「送月嫂一套豪宅」遭諷炒作！霸氣回嗆：也送過車

記者鄭思楠／綜合報導

廣東東莞一女網紅23日發影片自爆，給月嫂送一套3房1廳的房子，「和月嫂相識一場緣分，月嫂的為人和處事我們都看得到，是我們彼此真心換真心得來的，現在給月嫂這套3房1廳，就是想讓她多陪伴親人。」影片迅速引發網友的關注和議論，不少網友質疑網紅炒作，還認為「兩人是親戚」。事後她回應稱，自己還送過對方一輛車子。

據《瀟湘晨報》報導，10月23日，社交平台有455萬粉絲的趙姓女網紅發布影片稱，「準備給月嫂一個驚喜……，也和老公商量了很久，這一棟樓是老公幾年前買的，一直沒有裝修，有30套3房1廳的房子，決定給月嫂一套，感謝緣分讓我們相識。」影片裡，她緊握著月嫂的手，月嫂聽後露出驚訝的表情，還激動得流淚，隨後兩人抱在一起。

▲▼送月嫂三室一廳。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲網紅送月嫂3房1廳。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

25日，趙女回應，去年4月三胎出生時，她在月子中心認識了月嫂玲姐，玲姐比她大5歲，照顧得很周到，出月子後她便將玲姐請到家裡，「平時相處像一家人一樣，沒有什麼僱傭關係。」趙女說，她生三胎後身體不好，今年春節月嫂也沒有回家過年，在她家裡幫帶孩子。

「不是親戚，之前完全不認識」，趙女說，玲姐來家裡一年多，自己之前也給玲姐買過車，看到玲姐經常發朋友圈說很少陪伴孩子和老人，於是決定送一套房子，讓她將家人接過來一起住。

趙女在社交平台發布的影片中，多為與月嫂相關的日常，包括月嫂照顧孩子、給月嫂過生日、和月嫂一起做公益、帶月嫂出去玩、給月嫂送禮物等，獲得大量網友點讚。

▲▼送月嫂三室一廳。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲該網紅帳號多為和月嫂的日常。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

「送月嫂3房1廳」的影片發布後引發關注，有網友認為，趙女和月嫂感情好、很溫暖，稱讚趙女為「全網最好的女主人」、「有格局」。不過，也有不少網友認為趙女在炒作，「這是親戚吧」、「直接曬房本上月嫂的名字可信度更高」。

趙女事後解釋道，房子所在地為東莞，出租的話每套租金2000元（人民幣，下同）一個月，「這套3房1廳售價80萬左右，不到100萬。」

▲▼送月嫂三室一廳。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲網友評論。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

趙女還稱，「我們也和玲姐簽了贈送合約，後續也會公佈給大家看。」趙女說，最近已經在商量房子裝修的事情，預計月底開始裝修。

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