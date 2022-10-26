▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十結束，這次二十大報告不但提及「外部勢力」和台獨，黨章也首次納入「堅決反對和遏制『台獨』」，是否顯示大陸方面除了之前，《反分裂國家法》，以及近期公布的「台獨頑固分子清單」，未來大陸方面會出台相關法條或更加明確制裁措施？大陸國台辦發言人馬曉光今回應，「將持續加強‌‌運用法治方式或力量來打擊台獨，推進‌‌和平統一進程，並且還會根據形勢的發展變化，進一步『出台‌‌』新法制方面的新舉措。‌」

馬曉光指出，‌‌運用‌‌法律武器打擊遏制台獨勢力及其分裂活動，是維護兩岸關係和平發展‌‌和台海和平穩定，維護國家主權安全和發展意義。我們將持續加強‌‌運用法治的方式或者法治的力量來打擊台獨，推進‌‌和平統一進程，並且還會根據形勢的發展變化，進一步出台‌‌新的法制方面的新舉措。‌

馬曉光說，「反台獨」是黨的十八大以來是中國共共產黨矢志不渝的歷史任務。我們黨對此進行了長期的‌‌這個不懈的奮鬥，與時俱進的制定實施對台方針，‌‌有力地推動了兩岸關係和平發展融合發展，推進了祖國統一進程。‌



馬曉光說，「台獨分裂」是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。‌‌黨的二十大對黨章修改增加「堅決反對和遏制台獨」等內容，‌‌是對台工作形勢和任務的必然要求，體現了全黨意志，‌‌反映了自己的心聲。