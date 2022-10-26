「蔡英文操作3張陰陽臉」　蘇起：讓台灣陷入戰略絕境

▲前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起。（圖／記者鄭思楠攝）



記者陶本和／台北報導

國安會前秘書長蘇起26日出席遠見高峰會時表示，總統蔡英文將台灣在美中關係中的角色切割成「陰」、「陽」臉，讓台灣內外對台灣角色解讀完全不同，也造成美中關係緊張的原因。他認為，蔡英文的操作讓自己跟台灣陷入戰略絕境。

蘇起表示，蔡英文將台灣在美中台關係中的角色切割成「陰」「陽」臉，第一張「陰陽臉」涉及兩岸關係，距台灣遠的國家多數看到「陽臉」，以為台灣還在「維持現狀」，而北京卻明顯用軍事、外交手段在「改變現狀」，所以國際社會普遍同情台灣。

蘇起說，在台灣內部的人來說，卻深知蔡英文早就「改變現狀」，毫不留情地直接拋棄「不統不獨不武」、「九二共識」、「台灣人也是中國人」等主張；不過，國際社會對這些趨獨的大小動作，或沒有注意到，或不理解，或不在乎，或暗中支持，所以鎂光燈只打在大陸，卻放過台灣。

「這個陰陽臉落差，讓北京更堅信美台串通推動台灣獨立，也讓主張台獨的人更大膽」。蘇起說，第二張「陰陽臉」關於「台灣民主」，在國際人士眼中，台灣像純真無邪的「白雪公主」正遭到專制獨裁的「邪惡女王」霸凌，但他們不知道的是，在台灣很多人眼中，蔡英文不是「白雪公主」，而是「女王」。

蘇起說，蔡英文權力遠遠超過以前的李登輝、陳水扁跟馬英九三位總統，壟斷行政、立法、司法，掌控媒體與教育，指導長期公正獨立的監察院、中選會、 NCC，擅自成立促轉會與黨產會等新機構以打擊在野黨，隨意撤銷媒體執照。

蘇起認為，隔海看台灣的外國友人絕對不可能料到，過去六年來蔡英文從來不召開記者會，只接受國外媒體專訪而迴避國內媒體專訪，所有台灣民眾關心的重大議題像圍島軍演、美中貿易戰、科技戰、疫情等，從來不直接給民眾一個解釋，也不回答問題。

他說，蔡英文躲在總統府裡指揮所有的事，卻不必做出任何說明，或負任何責任，這不是「女王」，是什麼？這個「陰陽臉」落差，一方面嚴重分化台灣內部的團結，一方面也讓原本只涉及「霸權爭奪」的美中競爭，披上了意識形態的外衣。

至於第三張「陰陽臉」，蘇起說，這涉及台灣的「戰鬥意志」，不近身了解台灣社會的國際友人，看了蔡英文給的「保家衛國」民調，以為台灣民眾鬥志昂揚，以為台灣人民像烏克蘭人民一樣願意戰鬥至死。

蘇起表示，國際社會只需多給台灣打氣，多提供武器彈藥，台灣人就會拚命抗敵，但真正的答案藏在年輕人的當兵意願、年輕軍士兵的留營意願、在家長對子女參與戰鬥的態度等。他說，在台灣任何人隨機抽樣以上意願，都知道答案普遍是負面的，「這個陰陽臉落差的最大影響就在美國的誤判」。