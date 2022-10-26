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黎智英欺詐罪成立　美跨黨派參議員控中共羅織罪名抹黑

▲黎智英在囚車戒護下抵達法院聆聽宣判。（圖／路透）

▲美國跨黨派參議員聲援黎智英。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反蘋果大樓租用契約，被裁定兩項欺詐罪成立。16名美國跨黨派參議員今天發布聯合聲明，指控中共羅織罪名抹黑黎智英。

壹傳媒先前長期租用官方資助科技園公司工業用地作為總部大樓之用，當局懷疑壹傳媒沒有遵守租用契約，把部分空間轉租給第三者─力高顧問有限公司，因此起訴黎智英和壹傳媒行政總監黃偉強。

香港區域法院25日裁定黎智英兩項欺詐罪成立，黃偉強一項欺詐罪成立。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天率領15名跨黨派參議員，發布聯合聲明譴責法院判決。

連署成員包括民主黨籍的美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）共同主席默克利（Jeff Merkley）、長期抗中的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），及7月訪台的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）。

聲明指出，黎智英為新聞自由和民主大力發聲，他正直、有骨氣、有信仰，是位愛家的丈夫及父親，也是位勤奮的企業家。

他們指控：「中共利用虛假詐欺罪名抹黑黎智英，試圖合理化12月涉及國安法的假審判。」

除了上述欺詐案，黎智英還被當局起訴違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等，案件仍在審訊中，黎智英也因此一直被收押候審，不准保釋；根據香港01報導，該案預計12月開審。

聲明強調，美國沒有忘記港人、黎智英及香港諸多政治犯的困境，國際社會將密切關注黎智英案件及未來涉及國安法的審判。

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