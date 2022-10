資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光：已嚴重侵害權益

▲資策會認為,高虹安(圖)未經同意以重製及改作資策會所有2份期刊論文,決定提告。(圖/鏡週刊提供,下同)

民眾黨新竹市長參選人高虹安深陷論文侵權爭議,本刊掌握,資策會已向台北地方法院提起自訴,控告高違反「著作權法」,強調高的行為已嚴重侵害資策會及科專研發成果,但經雙方協商高仍否認侵權,資策會迫於無奈決定提告。

資策會已向台北地方法院遞狀,正式控告高虹安。資策會主張,資策會同仁與高虹安在2017年共同發表的2份期刊論文「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」及「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」,著作權屬資策會所有,非經資策會同意或基於職務上的正常使用,不得以任何形式複製或主張,或在世界任何地區申請登記為自己或第3人的智慧財產權。

資策會認為,高虹安明知該2份期刊論文的著作屬資策會所有,但仍未經同意以重製及改作等方式,大量複製在她的博士論文內,包括圖文、表格、公式及文字段落,內容多一字不動重複2份論文。資策會經比對也發現,第1份論文被高虹安重製程度至少8成,第2份至少有3成以上,顯示幾乎有相當大篇幅都被重製在高個人的博士論文中。

資策會主張,高虹安的重製及改作行為,已嚴重侵害資策會權益,據此完成其博士論文取得學位,其違法情節不可謂不重大,但與高經協商未果,為讓真相水落石出,以利社會大眾對著作權法及科專研發成果運用有正確認識,只好提起訴訟。

另一方面,本刊也掌握,資策會透過律師事務所發函要求高虹安針對抄襲進行處理,但高則透過律師函駁斥抄襲,強調她的博士論文內容皆在合理使用範圍,根我國過去的法律見解,即使沒有引用出處也不影響合理使用的成立。

至於資策會指控高虹安論文抄襲比例異常部分,高虹安在發給資策會的律師函中強調,當時高提交博士論文時,校方就已用SafeAssign比對,得到相似度6%的結果,完全符合學校規定及學術倫理。高也在律師函中向資策會喊話,表示她很感謝資策會的照顧及栽培,對資策會突然提告一事感到詫異,她能理解資策會同事和長官近來承受莫大壓力,但仍須重申她一貫重視與尊重智慧財產權的立場。

