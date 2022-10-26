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資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光：已嚴重侵害權益

資策會認為，高虹安（圖）未經同意以重製及改作資策會所有2份期刊論文，決定提告。（本刊資料照）

▲資策會認為，高虹安（圖）未經同意以重製及改作資策會所有2份期刊論文，決定提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨新竹市長參選人高虹安深陷論文侵權爭議，本刊掌握，資策會已向台北地方法院提起自訴，控告高違反「著作權法」，強調高的行為已嚴重侵害資策會及科專研發成果，但經雙方協商高仍否認侵權，資策會迫於無奈決定提告。

資策會已向台北地方法院遞狀，正式控告高虹安。資策會主張，資策會同仁與高虹安在2017年共同發表的2份期刊論文「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」及「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」，著作權屬資策會所有，非經資策會同意或基於職務上的正常使用，不得以任何形式複製或主張，或在世界任何地區申請登記為自己或第3人的智慧財產權。

資策會認為，高虹安明知該2份期刊論文的著作屬資策會所有，但仍未經同意以重製及改作等方式，大量複製在她的博士論文內，包括圖文、表格、公式及文字段落，內容多一字不動重複2份論文。資策會經比對也發現，第1份論文被高虹安重製程度至少8成，第2份至少有3成以上，顯示幾乎有相當大篇幅都被重製在高個人的博士論文中。

資策會主張，高虹安的重製及改作行為，已嚴重侵害資策會權益，據此完成其博士論文取得學位，其違法情節不可謂不重大，但與高經協商未果，為讓真相水落石出，以利社會大眾對著作權法及科專研發成果運用有正確認識，只好提起訴訟。

另一方面，本刊也掌握，資策會透過律師事務所發函要求高虹安針對抄襲進行處理，但高則透過律師函駁斥抄襲，強調她的博士論文內容皆在合理使用範圍，根我國過去的法律見解，即使沒有引用出處也不影響合理使用的成立。

至於資策會指控高虹安論文抄襲比例異常部分，高虹安在發給資策會的律師函中強調，當時高提交博士論文時，校方就已用SafeAssign比對，得到相似度6％的結果，完全符合學校規定及學術倫理。高也在律師函中向資策會喊話，表示她很感謝資策會的照顧及栽培，對資策會突然提告一事感到詫異，她能理解資策會同事和長官近來承受莫大壓力，但仍須重申她一貫重視與尊重智慧財產權的立場。

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