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蔡其昌稱顏家挺盧「有無奈」！顏寬恒打臉：不像你跟林佳龍虛情假意

▲▼前國民黨立委顏寬恆。（圖／記者湯興漢攝）

▲前國民黨立委顏寬恒。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

2022九合一大選進入倒數，民進黨台中市長候選人蔡其昌25日表示，鎮瀾宮董事長顏清標過去力挺台中市長盧秀燕，然而兒子顏寬恒參選立委補選時卻遭到切割，因此對於這次台中派系是否要挺盧秀燕，「顏董事長有他的無奈」。對此，顏寬恒則打臉蔡其昌是在胡說八道，強調自己是真心真意，「說挺盧秀燕就是挺到底」。

顏寬恒25日晚間在臉書發文指出，自己做事就是4個字「真心真意」，說挺盧秀燕就是挺到底，不像蔡其昌跟林佳龍之間的虛情假意，如果真要說他們有什麼無奈，就是無奈現在還要聽到蔡其昌胡說八道，「無奈蔡其昌選情告急到連顏家的票都想要。」

▲▼蔡其昌出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌 。（圖／記者李毓康攝）

顏寬恒也在文中喊出3個無奈，第一，是無奈當初補選蔡其昌等人竭盡造謠抹黑之能事，對顏家上上下下進行人格毀滅，羞辱無所不用其極；第二，無奈蔡其昌睜眼說瞎話，平日不努力只會剪綵，收割他耕耘多年的政見；第三，「無奈神也你、鬼也你，一手拿刀捅人、一手擊鼓申冤。蔡其昌，你這番挑撥離間，是有選情告急到連顏家黑派的票源都想要，真的三聲無奈。」

顏寬恒奉勸，蔡其昌不用黃鼠狼給雞拜年，因為這樣只會讓更多人看破手腳，「認清你的真面目。」

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