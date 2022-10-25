高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

由於施打高端疫苗的國人無法赴日，高端宣布，自28日起至年底，免費提供PCR檢測。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安回應，解決問題需要誠意，難道民眾只有年底前去日本，會有自費做PCR的困擾嗎？再嗆，政府給予高端EUA僅花一個月，廢不廢EUA需花五個月，這不是拖延什麼是拖延？

高端表示，依日本現行防疫規定，入境者須打滿三劑列WHO 緊急使用清單（EUL）之疫苗或檢附PCR陰性證明，高端評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將於年底前免費提供接種高端COVID-19疫苗的民眾赴日前的PCR檢測服務。因此只要已施打三劑疫苗中，有一劑打高端COVID-19疫苗，即符合資格。

但外界認為，高端補助赴日PCR費用只到年底，似乎沒有誠意？蔣萬安今（25）日回應，解決問題需要誠意，施打高端的確讓民眾去日本困難，但難道民眾只有年底前去日本，會有自費做PCR的困擾嗎？

蔣萬安指出，高端現在要花錢消災不能草草了事，其實陳時中護航高端已經人神共憤，提醒陳時中，去年7月20日公開表示，說給予高端EUA有附條件，年之後必須要檢送國內外有效益報告，但是到現在都沒有看到，政府作出決定，高端現在都拿不出報告，政府應該廢止EUA。

蔣萬安表示，去年6月10日高端解盲、7月19日食藥署給予EUA，今年7月27日高端送件給食藥署，食藥署還讓他補件，「給予EUA花一個月，廢不廢EUA需花五個月，這不是拖延什麼是拖延？」

